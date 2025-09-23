Tech3 Terinspirasi oleh Penampilan Heroik Acosta di Motegi 2024

Peluang terbaik Pedro Acosta untuk meraih kemenangan MotoGP masih di Grand Prix Jepang tahun lalu.

Membalap untuk Tech3 KTM, sang rookie meraih pole, kemudian merebut posisi terdepan di Sprint dari Francesco Bagnaia – namun ia terjatuh dengan hanya 3 lap tersisa.

Bencana ganda terjadi ketika Acosta jatuh dari posisi kedua di awal Grand Prix, yang membuat kecepatan luar biasanya di Motegi tidak membuahkan hasil.

Namun performanya tetap menjadi inspirasi bagi Tech3 saat mereka kembali ke Motegi dengan Enea Bastianini dan Maverick Vinales akhir pekan ini.

"Trek ini dikenal sebagai trek dengan tata letak stop-and-go tertinggi di kalender, yang merupakan kabar baik bagi kami, karena trek ini cocok dengan salah satu poin terkuat KTM kami," kata Nicolas Goyon, Manajer Tim Tech3.

"Tahun lalu, kami memulai dari posisi pole dan semua KTM menunjukkan kecepatan yang sangat tinggi, jadi kami berharap dapat bersaing juga tahun ini."

Setelah tampil gemilang dengan podium debut KTM di Catalunya, Bastianini menjalani akhir pekan yang mengecewakan di Misano.

“Jepang akan menjadi kesempatan besar bagi Enea Bastianini untuk menunjukkan performa apiknya di paruh kedua musim ini,” tambah Goyon.

“Misano entah bagaimana cukup sulit baginya, ia melewatkan Q2 untuk pertama kalinya dalam 5 balapan terakhir, yang membuat akhir pekannya benar-benar berbeda.

“Kami menemukan kondisi yang baik selama tes Misano yang seharusnya sesuai dengan karakteristik Motegi dan memberinya bekal untuk bertarung memperebutkan posisi 5 besar, target utama kami.”

Pedro Acosta, 2024 Japanese MotoGP

Setelah kesalahan Acosta di Motegi, Bastianini menjadi salah satu pembalap Ducati yang menyapu bersih tujuh besar di Sprint Race dan lima posisi teratas di Grand Prix, finis kedua di Sprint dan keempat di Sprint.

KTM menyelamatkan sisa balapan dengan Jack Miller (Sprint) dan Brad Binder (GP).

"Saya sangat penasaran untuk pergi ke Motegi, karena KTM seringkali sangat kompetitif di trek ini, dan ini adalah sirkuit yang sesuai dengan gaya KTM, dengan banyak tikungan stop-and-go," kata Bastianini.

"Tahun lalu, KTM sangat kuat di Jepang, jadi kita lihat saja bagaimana performa kami mulai Jumat. Misano memang mengecewakan bagi kami, tetapi saya sangat ingin bangkit, dan Motegi adalah trek di mana kami bisa melakukannya.

"Kami menemukan sedikit peningkatan selama tes San Marino yang saya harap akan membantu kami mengatasi masalah yang kami alami, jadi mari kita lihat!"

Zona pengereman keras di Motegi akan memberikan tantangan fisik lain bagi rekan setimnya yang cedera, Maverick Vinales.

“Saya berlatih dengan baik di rumah minggu ini untuk memulihkan tubuh saya, dan kami tiba di Jepang dalam kondisi yang baik,” kata Vinales, yang membutuhkan operasi untuk cedera bahu di Sachsenring.

“Saya merasa lebih kuat seiring berjalannya waktu, jadi target kami adalah terus meningkatkan performa untuk kembali ke performa 100%. KTM berkinerja baik di trek ini, jadi saya yakin itu akan membantu kami minggu ini.”

Goyon menambahkan: “Sayangnya, Maverick Vinales meninggalkan San Marino dengan sedikit frustrasi. Dia cepat di satu putaran, tim kami berkinerja baik, tetapi dia masih belum bisa membalap dengan performa 100% yang sulit baginya.

“Dia mengalami kesulitan di Misano, tetapi saya yakin setelah sepuluh hari pemulihan, dia akan tiba di Jepang dalam kondisi yang lebih baik karena dia secara bertahap kembali ke kapasitas penuh.”