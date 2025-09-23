Alex Rins: V4 Yamaha dan Honda “Sulit untuk Dibandingkan”

Alex Rins mengendarai mesin V4 MotoGP untuk pertama kalinya sejak Valencia 2023 saat menjajal prototipe baru Yamaha di Barcelona dan Misano.

Rekan setimnya di Monster Yamaha, Fabio Quartararo, menghabiskan satu hari penuh tes pasca-balapan Grand Prix San Marino dengan prototype V4, sementara Rins berbagi motor V4 kedua dengan Jack Miller dari Pramac.

Hal ini juga memberi pembalap Spanyol itu kesempatan untuk membandingkan motor Inline saat ini dengan V4 yang ada.

"Saya cukup puas dengan performa motor ini. Banyak sekali hal positifnya," ujar Alex Rins. "Dibandingkan dengan Inline4, masih banyak yang bisa ditingkatkan. Tapi saya merasa cukup baik dalam pengereman.

"Dengan V4, saya bisa mengurangi kecepatan dengan lebih baik, lebih menyamping, dan memasuki tikungan lebih cepat.

"Kami bisa memanfaatkan ban belakang dengan lebih baik. Lebih konsisten, lebih terprediksi," tambah Rins.

Tidak bisa menggunakan ban belakang lebih banyak dalam pengereman merupakan keluhan umum di antara para pebalap M1 Inline.

Tapi yang mengejutkan, Rins juga menyukai feeling depan motor, yang secara tradisional merupakan keunggulan YZR-M1 saat ini.

“Saya merasa cukup nyaman dengan ban depan. Saat mengerem di Tikungan 1, 4, 8, saya mengerem lebih baik daripada dengan motor saya [saat ini],” ujarnya.

Traksi saat keluar tikungan adalah area kunci lain yang ditargetkan Yamaha untuk V4-nya.

“Grip saya terasa lebih baik, cara Anda menerima tenaga sangat berbeda. Saya ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi kami sudah berada di jalur yang baik,” kata Rins.

Rins mencatatkan waktu 1 menit 31,571 detik dengan motornya saat ini, kemudian 1 menit 32,101 detik dengan V4.

“Kami cukup jauh dalam hal waktu putaran, tetapi ada banyak hal positif dengan V4,” kata Rins.

Alex Rins wins COTA MotoGP in 2023

Berbeda dengan Quartararo, yang hanya pernah membalap dengan motor Inline Yamaha di MotoGP, Rins memiliki pengalaman dengan motor Suzuki (Inline) dan Honda (V4).

Ia menang dengan kedua motor tersebut, lima kali bersama Suzuki dan kemudian di putaran AS 2023 bersama LCR Honda.

Apakah Yamaha V4 memiliki karakteristik yang serupa?

“Sebagai seorang pembalap, sangat sulit untuk membandingkan motor - karena ban, cuaca, dan banyak faktor lainnya.

“Saya bisa bilang bahwa cara mesin [Yamaha] berakselerasi sangat mirip dengan motor yang saya kendarai [sebelumnya].”

Meskipun Rins sependapat dengan Miller tentang ‘DNA Yamaha’, versi V4 “Memaksa Anda untuk berkendara dengan cara yang berbeda, lebih banyak stop and go.”

“Meningkatkan top speed akan menjadi langkah maju besar”

Setelah Misano, prototype V4 selanjutnya akan terlihat di depan publik saat pembalap penguji Augusto Fernandezz menjalani wild card di Sepang dan kemudian Valencia.

Rins mengharapkan modifikasi substansial saat ia mencoba motornya lagi di tes pascamusim.

“Yang pasti masih terlalu dini untuk memiliki motor final [sekarang]. Saya yakin saat kami mencoba motor lagi, mungkin setelah Tes Valencia, banyak bagian akan berubah,” ujarnya.

Area yang jelas perlu ditingkatkan adalah top speed, dengan Fernandez paling lambat sepanjang akhir pekan balapan San Marino dan terbawah di grafik kecepatan saat tes Misano.

Kecepatan tertinggi Rins V4 8,9 km/jam lebih lambat daripada Gresini Ducati milik Alex Marquez.

“Saat ini, tenaganya agak kurang. Seperti yang Anda lihat di TV, kecepatannya sekitar 3-4 km/jam lebih lambat dari motor kami yang sebenarnya. Jadi, kami perlu meningkatkan di area itu,” ujarnya.

“Dengan meningkatkan kecepatan tertinggi, kami akan membuat langkah maju yang besar. Karena akselerasi motornya tidak buruk, saya juga cukup terkesan.

“Tetapi begitu kami mengangkat motor dan menaikkan gigi, tenaganya tidak cukup.”

Secara resmi, Yamaha belum memutuskan apakah mesin V4 akan menggantikan motor Inline untuk tahun 2026, tetapi semua indikasi menunjukkan ke arah itu.

"Mungkin mereka belum mengonfirmasi bahwa itu akan menjadi motor tahun depan, tetapi hari ini cukup hebat," kata Rins setelah Misano.

Rins meraih kemenangan MotoGP terakhir dengan mesin Inline pada balapan perpisahannya dengan Suzuki di Valencia 2022.

Yamaha - saat ini menjadi satu-satunya pabrikan yang tidak menggunakan mesin V4 - belum pernah menang sejak pertengahan 2022.

Musim ini, Quartararo berada di jalur untuk memenangkan MotoGP Inggris tahun ini hingga mengalami kegagalan pada ketinggian berkendara di akhir balapan.