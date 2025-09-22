Marc Marquez: Antara Keputusan Pensiun dan Pencarian Sebuah Jawaban

Marc Marquez berada di ambang pencapaian yang belum pernah diraih oleh pebalap kelas premier mana pun.

Dalam 76 tahun sejarah 500cc/MotoGP, belum ada juara yang kembali ke puncak setelah menelan tiga kali kekalahan gelar.

Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Casey Stoner, yang memenangkan gelar pada tahun 2007 (Ducati) dan 2011 (Honda).

Marquez tidak hanya menghadapi paceklik gelar sejak musim 2019, tetapi juga harus mengatasi trauma mental dan fisik akibat cedera dan paket Honda yang tidak kompetitif.

“Dua tahun lalu, saya tidak dapat membayangkan akan berada dalam performa seperti ini,” aku Marquez dalam sebuah video untuk MotoGP.com. “Saya di sini karena saya menikmatinya. Cara saya menikmatinya adalah dengan menang.

“Dan sekarang kami banyak menang, jadi karena alasan itu, saya merasa rileks, dengan penuh percaya diri.

“Tapi aku tahu, karena aku punya pengalaman, bahwa dari hari ke hari, semuanya bisa berubah.”

“Momen paling sulit”

Start impian Marquez di kelas premier - enam gelar dalam tujuh tahun - terancam bukan karena kecelakaan yang menyebabkan patah lengan di Jerez 2020, melainkan karena keputusan untuk mencoba balapan lebih awal di akhir pekan berikutnya.

“Saya baru saja meraih empat gelar juara berturut-turut dan rasanya tak terkalahkan. Rasanya seperti tidak ada yang bisa terjadi,” kenang Marquez.

“Kesalahan terbesar saya adalah kembali terlalu cepat. Tapi mengapa saya kembali? Dengan kepercayaan diri ekstra yang saya miliki saat itu, saya merasa tidak ada yang bisa terjadi.”

Tekanan dari comeback lebih awal merusak pelat yang sebelumnya dipasang untuk menstabilkan tulang. Lengannya juga terinfeksi, sehingga membutuhkan operasi lanjutan.

Marquez absen di sisa tahun 2020 dan awal tahun 2021. Namun, cederanya masih jauh dari pulih.

"Momen tersulit datang ketika saya kembali pada tahun '21. Dan saya mulai bersepeda lagi, dan saya merasa tidak enak badan," ujarnya.

"Tubuh saya terasa aneh. Saya tidak bersepeda dengan baik. Saya merasakan lengan saya dengan cara yang aneh. Lalu kami menyadari bahwa itu adalah rotasi di lengan saya.

"Saya bersikeras, ada sesuatu [yang salah]. Saya merasa lengan saya berada di satu posisi, dan ternyata di posisi lain.

"Rasanya sangat sakit sepanjang hari, dan itu adalah momen tersulit. Rasanya seperti tidak ada motivasi untuk melanjutkan."

Marc Marquez, 2023 German MotoGP

"Kenapa tidak pensiun?"

Marquez juga harus menghadapi dua episode diplopia di samping serangkaian operasi lengan, yang berpuncak pada operasi di Amerika Serikat pada pertengahan 2022 untuk memperbaiki rotasi lengan.

Namun ia tetap tanpa kemenangan sepanjang 2023, dan kariernya yang berada di persimpangan jalan.

“Hampir saja,” jawab Marquez ketika ditanya tentang pemikiran pensiunnya. “Ada pertanyaan, mengapa kita tidak berhenti?

“Tetapi saya memiliki sesuatu dalam diri yang mengatakan, saya ingin menjawab pertanyaan itu, apakah saya kompetitif.

"Dan untuk menjawab pertanyaan itu berarti mencoba menemukan motor terbaik di grid, yaitu Ducati, dan itulah target saya.

“Saya hanya melupakan hubungan, uang, sejarah. Saya berkata, oke, saya hanya ingin menjawab pertanyaan itu.

“Saya mendapat masukan baik dari saudara laki-laki saya [tentang Ducati]. Itu membantu. Dan Alex sangat membantu saya dalam membuat keputusan.”

Marquez kemudian bercanda bahwa Alex, yang kini menjadi rival terakhirnya dalam perebutan gelar juara matematika yang akan berlaga di Jepang akhir pekan ini, menyesali keputusannya.

"Tanpa saya sekarang, dia akan memimpin kejuaraan!" kata Marc.

"Ada beberapa Senin pagi di musim ini, ketika kami sedang sarapan di rumah dan dia finis di posisi kedua, dia berkata kepada saya; 'Kenapa aku memberimu nasihat itu?!'"

Marc Marquez, Alex Marquez 2024

Namun, saat itu tampaknya tidak begitu jelas.

“Saya bilang, hanya satu tahun [bersama Gresini], mari kita lihat apakah saya kompetitif. Jika tahun itu bersama Gresini, saya tidak kompetitif, saya yakin karier saya akan berakhir,” kata Marc.

“Meninggalkan Honda untuk tim yang sangat bagus seperti Gresini, tetapi membalap secara cuma-cuma, hanya untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu kompetitif adalah tantangan yang sangat besar di mana saya mempertaruhkan banyak hal.”

Mengendarai GP23 berusia satu tahun - motor yang cukup rumit bagi rekan-rekan satelit Marc - butuh waktu hingga paruh kedua musim lalu untuk meraih kemenangan pertamanya di Ducati.

Tapi, pabrikan sudah cukup melihat untuk memilihnya dibanding pemimpin klasemen Jorge Martin, untuk mendampingi Francesco Bagnaia di tim pabrikan untuk tahun 2025.

“Saya tahu bahwa saya berada di posisi yang tepat untuk memperjuangkan kejuaraan,” kata Marc tentang kepindahannya ke Ducati Lenovo.

“Saya mempersiapkan musim saya dengan satu target, yaitu mencoba memperjuangkan kejuaraan. Namun tentu saja, cara kami memperjuangkan kejuaraan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi.

“Memenangkan banyak balapan, menang di sirkuit yang biasanya sulit saya hindari, itu adalah sesuatu yang tidak biasa dan sulit untuk diulang.”

Marc Marquez, Francesco Bagnaia

"Saya bilang Bagnaia adalah favorit"

Marc mendominasi musim ini, memenangkan 11 dari 16 Grand Prix sejauh ini dan 14 Sprint.

Sementara itu, juara dunia dua kali, Bagnaia, jarang mampu memberikan tantangan di GP25.

“Saya katakan saat presentasi tim bahwa [Bagnaia] adalah favorit juara karena empat tahun terakhir dia sangat kompetitif,” kata Marquez.

“Masalahnya adalah ketika Anda mulai kehilangan kepercayaan diri, Anda berkendara lebih kaku dari sebelumnya. Kemudian motor tidak berbelok karena Anda tidak bermain dengan tubuh. Tapi

“Saya yakin Pecco akan kembali. Dia punya bakat, dia punya tim. Jika kami menginginkan yang terbaik untuk proyek ini, kami membutuhkan kedua pembalap di posisi teratas.”

Marc Marquez

"Tidak mungkin untuk mencoba lebih baik lagi"

Namun, 2025 adalah tentang Marc Marquez, pebalap yang mempertaruhkan segalanya untuk kembali ke puncak.

“Jika Anda mencoba, bukan berarti Anda akan berhasil. Tapi itu sudah sebuah kesuksesan. Karena jika Anda tidak mencoba, maka Anda tidak akan tahu.

“Ketika saya pensiun nanti, saya tahu bahwa mencoba lebih dari yang saya lakukan adalah hal yang mustahil.”

Marc Marquez perlu mengungguli Alex dengan selisih tiga poin selama akhir pekan di Motegi untuk dinobatkan sebagai juara dengan lima putaran tersisa.