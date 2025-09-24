Pedrosa Menunjuk Sosok Legenda MotoGP yang Paling Mirip Marc Marquez

Dani Pedrosa membandingkan Marc Marquez dengan legenda MotoGP lainnya.

Marquez, Stoner, Pedrosa
Marquez, Stoner, Pedrosa

Runner-up MotoGP tiga kali, Dani Pedrosa, mengidentifikasi satu legenda MotoGP yang memiliki kemiripan dengan Marc Marquez.

Meski tidak memenangkan gelar juara kelas utama, Pedrosa - yang mengantungi dua gelar 250cc dan satu titel 125cc, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di era modern.

Memenangkan 31 Grand Prix kelas utama dan menjadi runner-up gelar di tiga kesempatan, Pedrosa bersaing ketat melawan nama-nama  seperti Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan Marc Marquez selama kariernya yang gemilang.

Pedrosa, yang kini jadi pembalap penguji KTM, baru-baru ini tampil di podcast Andrea Migno dan ditanya tentang rival-rivalnya di masa lalu.

Ia mengidentifikasi kemampuan Stoner untuk langsung beradaptasi dengan kondisi sebagai sesuatu yang membedakannya dari Rossi dan Lorenzo, dan melihat Marquez memiliki kualitas yang serupa.

“Dulu saya melihat Vale atau Lorenzo membalap dan berkata ‘wow!’,” Pedrosa memulai, yang pernah menjadi rekan setim Stoner dan Marquez di Honda antara tahun 2011 dan 2018.

“Tapi tidak ada yang saya pikir tidak bisa saya lakukan; mungkin tidak selalu, karena itu bukan keahlian saya.

“Tapi saya melihat diri saya mampu. Bersama Stoner, saya melihat hal-hal yang tidak mampu saya lakukan.

“Casey akan keluar ke trek, praktis tanpa tahu apakah sirkuit berbelok ke kanan atau kiri, dengan ban dingin dan tanpa pengaturan, dan dia sudah melesat di lap pertama.

“Marc mampu melihat hal-hal yang saya lihat pada Stoner, dan melakukannya.

“Dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan aspek-aspek spesifik tersebut tanpa merugikannya di area yang menjadi kekuatannya.”

Jelang debut Marquez di MotoGP musim 2013, Honda memang berencana menduetkannya dengan Stoner di skuat Repsol sebelum pembalap Australia itu memutuskan pensiun pada akhir 2012.

Marc Marquez berada di ambang meraih gelar juara dunia Grand Prix kesembilannya dan ketujuh di kelas premier akhir pekan ini di Grand Prix Jepang.

Memiliki keunggulan 182 poin dalam kejuaraan melalui 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race, pembalap pabrikan Ducati ini hanya membutuhkan tambahan tiga poin lagi dari Alex Marquez di akhir pekan Motegi untuk mengamankan gelar juara.

Kemenangan Grand Prix akhir pekan ini juga akan mengangkat Marquez ke angka satu abad di semua kelas, membuatnya hanya terpaut 15 dari Valentino Rossi.

Pedrosa Menunjuk Sosok Legenda MotoGP yang Paling Mirip Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hamilton Mengidentifikasi di Mana Dirinya Bisa Berkembang di Ferrari
2h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Lawson Sindir Halus Tsunoda setelah Menahannya di Baku
2h ago
Lawson enjoyed a stellar weekend in Azerbaijan
F1 News
Detail Tambahan dari Pesangon Red Bull Christian Horner Terungkap
5h ago
Christian Horner could return to F1 in early 2026
F1 News
Cerita di Balik Stiker Unicorn yang Dibawa Sainz ke Podium Baku
6h ago
Sainz claimed a milestone podium for Williams
MotoGP News
Pedrosa Menunjuk Sosok Legenda MotoGP yang Paling Mirip Marc Marquez
6h ago
Marquez, Stoner, Pedrosa

More News

MotoGP News
Jorge Martin Melihat MotoGP Jepang sebagai Akhir 'Pra-Musimnya'
17h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Mir Perlu Menghindari Insiden untuk Memaksimalkan Potensi Honda di Motegi
18h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Ai Ogura Ragu dengan Kebugarannya Jelang Putaran Kandang
18h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Bersiap untuk Penentuan Gelar MotoGP di Jepang
19h ago
Marc Marquez
F1 News
Lakukan Jump-Start di GP Azerbaijan, Alonso Terseret Piastri
20h ago
Fernando Alonso