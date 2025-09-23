Jorge Martin Melihat MotoGP Jepang sebagai Akhir 'Pra-Musimnya'

Juara dunia MotoGP Jorge Martin melihat Grand Prix Jepang akhir pekan ini sebagai akhir dari 'pramusimnya' setelah tes Misano yang "sangat positif".

Pembalap pabrikan Aprilia ini sejauh ini baru tampil dalam enam dari 16 putaran yang telah berlangsung di musim 2025, setelah menghabiskan sebagian besar musim berjuang melawan cedera.

Kembalinya Martin dari Grand Prix Ceko pada bulan Juli lalu lebih banyak berfokus pada adaptasinya terhadap RS-GP yang telah berkembang pesat sejak awal tahun.

Tes Misano pasca-balapan Senin lalu memberi Jorge Martin kesempatan untuk fokus meningkatkan feeling-nya di atas motor, dengan perubahan ergonomis yang memberinya keuntungan terbesar.

Oleh karena itu, ia menuju Grand Prix Jepang akhir pekan ini dengan tekad untuk "berfokus pada kecepatan dan performa" dan beralih dari mode adaptasi.

"Saya sangat menantikan untuk tiba di Jepang," ujarnya. "Uji coba di Misano sangat positif.

"Kami melakukan banyak tes dan membuat kemajuan yang baik dalam hal ergonomi.

"Sampai saat ini, ini merupakan jalur adaptasi – hampir seperti pra-musim – tetapi mulai sekarang, saya ingin fokus pada kecepatan dan performa.

"Balapan Misano memungkinkan saya untuk mendekati posisi yang saya inginkan, meskipun masih banyak yang harus dilakukan.

"Kami perlu terus meningkatkan diri dan itu akan menjadi obsesi kami sepanjang sisa musim ini."

Hasil terbaik Martin sejauh ini adalah finis keempat di Grand Prix Hungaria, di mana ia sebelumnya finis di posisi ke-18 saat kualifikasi.

Memasuki paruh pertama musim ini, Aprilia akan berusaha mempertahankan konsistensi performanya di posisi terdepan yang telah ditunjukkan sejak memenangkan Grand Prix Inggris bersama Marco Bezzecchi pada bulan Mei.

Pembalap Italia itu hampir meraih kemenangan kedua musim ini di Misano setelah pertarungan sengit dengan Marc Marquez.

Aprilia berada di posisi kedua klasemen konstruktor menjelang balapan di Jepang dengan keunggulan tipis 23 poin atas KTM.

Motegi bukanlah tempat terbaik bagi Aprilia selama bertahun-tahun, dengan posisi terbaik kesembilan musim lalu bersama Aleix Espargaro - terpaut lebih dari 30 detik dari pemuncak klasemen.

Pada tahun 2023, Espargaro finis kelima pada Grand Prix basah yang diwarnai bendera merah.