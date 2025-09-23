Mir Perlu Menghindari Insiden untuk Memaksimalkan Potensi Honda di Motegi

Pembalap pabrikan Honda MotoGP, Joan Mir, mengatakan ia harus "menghindari insiden" untuk memanfaatkan kemampuan RC213V dalam mengawali akhir pekan dengan baik di Grand Prix Jepang.

Juara dunia 2020 itu kembali mengalami insiden di akhir pekan terakhir di Grand Prix San Marino, dengan kecelakaan di sesi latihan yang membuatnya absen dari sprint race.

Ia kemudian tidak menyelesaikan putaran pertama grand prix karena bersenggolan dengan rekan satu timnya di LCR Honda, Johann Zarco, sehingga total nir-skornya musim ini di seluruh sprint dan balapan utama menjadi 15.

Namun Honda mempertahankan tren positifnya di Misano, dengan Luca Marini berada di posisi ketujuh di Grand Prix setelah finis di posisi kedelapan pekan sebelumnya di Barcelona dan kelima di Balaton Park.

Dan Mir yakin kekuatan Honda yang baru ditingkatkan akan memungkinkan pabrikan ini untuk kompetitif di kandang sendiri akhir pekan ini di Motegi.

“Akhir pekan di Motegi selalu sangat sibuk, baik di dalam maupun di luar lintasan, Anda benar-benar merasa seperti pebalap pabrikan Honda HRC di sini,” ujarnya. “Motegi adalah sirkuit yang saya nikmati dan saya pikir sirkuit ini cocok dengan kekuatan motor kami saat ini.

“Cedera di Misano, kecelakaan hari Minggu, sangat mengecewakan dan menghalangi kami untuk menunjukkan potensi yang kami miliki.

“Seperti di balapan lain, kami harus kuat mulai Jumat dan menghindari insiden.

“Saya pikir Anda bisa melihat peningkatan yang telah dilakukan para teknisi dengan bagaimana saya dan Luca mampu melaju cepat di hari Jumat, kami perlu mempertahankan performa ini dan meningkatkan performa di beberapa area lainnya.”

Selain keempat pembalap tetapnya, pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan tampil sebagai wildcard di Jepang akhir pekan ini.

Nakagami baru-baru ini kembali ke tugas pengujian setelah absen karena cedera selama musim panas.

Saatnya memberi kembali ke HRC dan fans Jepang

Berada dalam tren positif baru-baru ini, Luca Marini memandang Grand Prix Jepang akhir pekan ini sebagai kesempatan untuk merencanakan masa depan bersama HRC sekaligus menunjukkan kepada merek apa yang telah dicapainya.

“Kami tiba di kandang Honda dengan momen yang sangat baik; saya tak sabar untuk membalap di hadapan semua penggemar Jepang di sana yang semakin mengagumi saya sejak bergabung dengan Honda,” ujarnya.

“Hal yang baik tentang GP Jepang adalah kami dapat bertemu dengan banyak staf yang berbasis di kantor HRC di Jepang, berbicara dengan mereka, menyusun rencana, dan juga menunjukkan kepada mereka apa yang telah dicapai melalui kerja keras mereka.

“Terkadang di Motegi cuaca bisa sangat berubah, tetapi ramalan cuaca terlihat cukup hangat. Mari kita nikmati bersama para penggemar tuan rumah kita.”