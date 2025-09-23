Ai Ogura Ragu dengan Kebugarannya Jelang Putaran Kandang

Ai Ogura tidak yakin dengan tingkat kebugarannya menjelang putaran kandangnya di Grand Prix Jepang setelah kecelakaan parah di Misano.

Juara dunia Moto2 bertahan terjatuh dari motor Aprilia satelitnya pada putaran ketiga Grand Prix San Marino di Tikungan 12 yang cepat.

Meski tidak mengalami cedera serius, ia terpaksa absen pada tes Misano pada hari Senin karena mengalami beberapa memar tulang dan pembengkakan di tangan dan kakinya.

Ia dijadwalkan untuk berlaga akhir pekan ini di Motegi, tetapi mengaku belum yakin seperti apa kondisi fisiknya nanti.

Selain itu, Ogura juga khawatir dengan tekanan yang dihadapinya sebagai pembalap MotoGP di balapan kandang.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Akhirnya, tibalah waktunya GP kandang dan saya sedang dalam perjalanan kembali ke kondisi 100% dengan tangan saya," ujarnya.

"Saya belum yakin apakah kami bisa benar-benar mencapai kondisi 100% untuk Motegi, tetapi saya rasa kondisinya akan baik-baik saja, setidaknya cukup untuk mengendarai motor.

"Saya hanya melakukan apa yang saya bisa sampai Jumat dan kita lihat saja nanti.

"Ini sirkuit baru dengan motor MotoGP dan tentu saja, ada tekanan, tetapi saya tidak ingin terlalu memikirkan fakta bahwa ini adalah grand prix kandang.

"Seperti biasa, saya akan melakukan yang terbaik apa pun yang terjadi. Saya hanya ingin terus bekerja dengan baik bersama tim saya dan memberikan 100% kemampuan saya di hadapan para penggemar Jepang."

Article continues below ADVERTISEMENT

Bos tim Trackhouse Davide Brivio memberikan pandangan optimistis untuk Grand Prix Jepang mendatang, karena ia yakin skuadnya berada “dalam momen yang baik” bersama Ogura dan Raul Fernandez.

"Jepang adalah balapan penting bagi kami, karena merupakan balapan kandang bagi Ai, jadi kami sangat senang bisa ke sana dan penasaran untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," ujar Brivio.

"Tentu saja, Ai akan memiliki banyak penggemar di sana yang mendukung kami, jadi kami akan berusaha membuat penggemar kami senang.

"Dengan Ai dan Raul, saya rasa kami berada di momen yang baik, selalu berjuang untuk posisi yang bagus.

"Kami akan berusaha menjaga momentum. Ai sudah kembali dari cedera, semoga dalam kondisi prima.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Raul secara konsisten berjuang untuk posisi 10 besar dan itulah yang kami upayakan untuk terus berlanjut.

"Melihat Motegi, yang merupakan balapan spesial bagi Ai, kami akan berusaha mendukungnya semaksimal mungkin.

"Jepang juga merupakan awal dari paruh akhir musim, yang selalu cukup penting dan selalu memiliki beberapa kejutan. Jadi, mari kita mulai perjalanan di Jepang."