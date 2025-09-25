Yamaha "Tempatkan Satu Matanya ke 2026" saat MotoGP Menuju Asia

Leg Asia MotoGP selalu menjadi periode yang penuh ketidakpastian dan menjadi peluang bagi pembalap, tim, dan pabrikan yang kurang diunggulkan untuk meraih hasil yang kuat. Tapi bagi Yamaha, mereka menuju balapan kandangnya, Grand Prix Jepang, dengan fokus ke 2026.

Yamaha 'meluncurkan' prototype V4 mereka, yang diharapkan akan menjadi basis motor 2026 untuk Monster Energy Yamaha atau Pramac Yamaha, pada balapan sebelumnya di Misano dengan pembalap penguji Augusto Fernandez.

Fernandez tidak akan balapan akhir pekan ini di Motegi, tetapi di Misano terlihat jelas bahwa V4 tersebut akan kembali beraksi di ajang balap MotoGP di Grand Prix Malaysia pada akhir Oktober.

Meski begitu, Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, mengatakan bahwa Yamaha sudah menatap tahun 2026 dengan enam balapan tersisa di tahun 2025, termasuk Grand Prix Jepang akhir pekan ini.

“GP Jepang selalu menjadi putaran yang spesial bagi Yamaha,” kata Meregalli. “Ini adalah balapan kandang pabrikan kami, dan sangat berarti bagi tim untuk berkompetisi di hadapan rekan-rekan kami dari pabrik dan banyak penggemar yang bersemangat yang selalu memberikan dukungan penuh kepada kami.

“Kami sedang menuju leg penting di luar negeri musim ini: sebuah tahapan penting untuk membukukan kemajuan dengan fokus pada tahun 2026.

“Jepang adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan semangat juang Yamaha. Seperti biasa, tim akan memberikan upaya terbaik mereka untuk memberikan pertunjukan yang bagus bagi para penggemar.”

Quartararo “siap untuk tampil maksimal”

Perubahan di dalam Yamaha menempatkan para pembalapnya dalam situasi canggung.

Motor Inline-4 kemungkinan akan pensiun di akhir musim ini, yang berarti jarak tempuh di fase akhir 2025 tidak akan memberi keuntungan di masa depan. Alhasil, hasil di fase akhir tidak ada relevansinya ke masa depan.

Terlepas dari konteks yang aneh ini, Fabio Quartararo mengatakan ia "siap memberikan yang terbaik" di balapan kandang Yamaha di Jepang.

"Balapan di Jepang selalu unik: para penggemar di sana menunjukkan dukungan mereka dengan masker, spanduk, pakaian, dan sepatu yang dibuat khusus – hal itu memberikan suasana yang istimewa di paddock," ujar Quartararo menjelang Grand Prix Jepang.

"Tim kami merasakan motivasi ekstra di Motegi, jadi kami akan memberikan 100 persen kemampuan kami, seperti biasa. Semoga kami bisa langsung menikmati Jumat yang baik. Saya siap memberikan yang terbaik."

Alex Rins menggemakan komentar Quartararo, mengatakan bahwa ia memiliki "motivasi ekstra" di Jepang.

"Setelah jeda singkat selama satu minggu, kami memulai bagian kedua di flyaway," ujarnya.

"GP Jepang sangat penting bagi kami. Putaran ini adalah balapan kandang Yamaha, jadi kami tahu semua teknisi dan staf akan memperhatikan performa kami dengan saksama.

"Para penggemar di Jepang luar biasa, dan dukungan mereka memberi kami motivasi ekstra untuk terus melaju. Saya tak sabar untuk memulai akhir pekan ini."