Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi

Saat rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar MotoGP 2025 di Jepang, Francesco Bagnaia sedang mengejar podium pertamanya dalam sepuluh putaran.

Juara MotoGP dua kali ini telah absen dari podium sejak putaran Sachsenring, dan belum pernah finis lebih tinggi dari posisi ketujuh di tengah masalah entri tikungan yang terus berlanjut dengan GP25.

Tapi Pecco, yang posisi ketiganya di klasemen berada di bawah ancaman Marco Bezzecchi dari Aprilia, mengungkapkan beberapa solusi untuk masalah besarnya dari tes Misano baru-baru ini.

Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah perubahan-perubahan tersebut juga akan efektif di Motegi, sirkuit dengan karakter pengereman keras di mana Bagnaia memenangkan kedua balapan musim lalu.

"Pada tes Misano, kami mencoba banyak hal dan menemukan beberapa solusi yang akan kami terapkan di sini untuk melihat apakah solusi tersebut dapat membantu kami meningkatkan kepercayaan diri dalam berkendara," ujar Francesco Bagnaia. "Trek Jepang memang sulit, tetapi sangat indah.

"Suasana dan sambutan dari para penggemar sungguh istimewa. Kami berusaha keras untuk menjalani akhir pekan yang solid dan semakin dekat dengan grup teratas."

Bagnaia meraih dua belas finis tiga besar, Sprint dan Grand Prix, selama sebelas putaran pembuka hingga dan termasuk Jerman.

Satu-satunya kemenangan balapannya sejauh musim ini diraih di COTA, saat Marc Marquez kehilangan posisi terdepan.

Alex Marquez dari Gresini saat ini memisahkan Marc dan Bagnaia di klasemen kejuaraan dunia, dan secara matematis jadi satu-satunya lawan #93 dalam perebutan gelar juara.