Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi

Francesco Bagnaia akan mencoba solusi yang didapat dari tes Misano ke putaran Motegi untuk menyudahi puasa podium MotoGP.

Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP

Saat rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar MotoGP 2025 di Jepang, Francesco Bagnaia sedang mengejar podium pertamanya dalam sepuluh putaran.

Juara MotoGP dua kali ini telah absen dari podium sejak putaran Sachsenring, dan belum pernah finis lebih tinggi dari posisi ketujuh di tengah masalah entri tikungan yang terus berlanjut dengan GP25.

Tapi Pecco, yang posisi ketiganya di klasemen berada di bawah ancaman Marco Bezzecchi dari Aprilia, mengungkapkan beberapa solusi untuk masalah besarnya dari tes Misano baru-baru ini.

Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah perubahan-perubahan tersebut juga akan efektif di Motegi, sirkuit dengan karakter pengereman keras di mana Bagnaia memenangkan kedua balapan musim lalu.

"Pada tes Misano, kami mencoba banyak hal dan menemukan beberapa solusi yang akan kami terapkan di sini untuk melihat apakah solusi tersebut dapat membantu kami meningkatkan kepercayaan diri dalam berkendara," ujar Francesco Bagnaia. "Trek Jepang memang sulit, tetapi sangat indah.

"Suasana dan sambutan dari para penggemar sungguh istimewa. Kami berusaha keras untuk menjalani akhir pekan yang solid dan semakin dekat dengan grup teratas."

Bagnaia meraih dua belas finis tiga besar, Sprint dan Grand Prix, selama sebelas putaran pembuka hingga dan termasuk Jerman.

Satu-satunya kemenangan balapannya sejauh musim ini diraih di COTA, saat Marc Marquez kehilangan posisi terdepan.

Alex Marquez dari Gresini saat ini memisahkan Marc dan Bagnaia di klasemen kejuaraan dunia, dan secara matematis jadi satu-satunya lawan #93 dalam perebutan gelar juara.

Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP
WSBK News
Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon
2h ago
Pirelli logo on the side of a trailer at the 2025 Catalan MotoGP. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Gerloff Optimistis Menuju Putaran Aragon setelah Tes yang Produktif
2h ago
Garrett Gerloff, 2025 French WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha "Tempatkan Satu Matanya ke 2026" saat MotoGP Menuju Asia
3h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi
4h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP

More News

F1 News
Grosjean Kembali ke Mobil F1 Lima Tahun setelah Kecelakaan Berapinya
5h ago
Romain Grosjean
MotoGP News
"Gigi Mulai Berpikir Lagi" - Ducati Beri Peringatan ke Rival MotoGP
6h ago
Gigi Dall'Igna, Ducati Corse, 2025 MotoGP season
MotoGP News
Bezzecchi Terkejut dengan Kebangkitan Aprilia dari Pramusim yang Sulit
7h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Anggap Isu Perubahan Nilai Gelar MotoGP Bukan di Tangannya
7h ago
Marc Marquez, 2010 125cc world champion
F1 News
Sainz Tidak Mau Bandingkan Pencapaian dengan Hamilton di Ferrari
8h ago
Carlos Sainz