Rumor 'Penghapusan Sejarah', MotoGP dalam Ancaman Krisis Identitas?

Masalah awal adalah keniscahyaan saat Liberty Media mengambil alih kepemilikan MotoGP. Dikelola Dorna sejak 1992, para penggemar yang ada sudah terbiasa dengan status quo tertentu yang pada akhirnya terasa cukup terganggu ketika ide-ide baru diajukan.

Meskipun demikian, sudah ada beberapa langkah positif. Meskipun tidak terkait langsung dengan pengambilalihan Liberty, pembelian skuad Tech3 oleh mantan Team Principal Haas F1, Guenther Steiner, telah menarik perhatian publik terhadap seri tersebut.

Hal ini diikuti oleh laporan bahwa juara dunia F1 empat kali Max Verstappen tertarik untuk memiliki tim di MotoGP, bersamaan dengan laporan tahun lalu tentang minat serupa dari juara tujuh kali Lewis Hamilton.

Ini hal yang positif, meskipun MotoGP harus waspada terhadap kemungkinan porsi satelitnya di grid akan menjadi mainan bagi para pembalap F1 yang kaya.

Namun, dalam seminggu terakhir, laporan mulai bermunculan tentang perubahan berdampak negatif yang sedang dipertimbangkan. Terutama, ini berkisar pada keinginan Liberty agar MotoGP memiliki posisi yang lebih menonjol, sementara Moto2 dan Moto3 dibatasi visibilitasnya.

Mulai tahun depan, Moto2 dan Moto3 akan digeser dari pitlane dan digeser ke sudut paddock, sebuah langkah yang meniru bagaimana Formula 2 dan Formula 3 ada di F1.

Dapat dimengerti, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara tim-tim yang belakangan ini kesulitan mendapatkan sponsor dan pendanaan.

Namun, tampaknya perlakuan buruk terhadap Moto2 dan Moto3 akan semakin parah. Motorsport.com Spanyol melaporkan minggu ini bahwa mulai Grand Prix Jepang, para penyiar disarankan untuk mengabaikan gelar juara dunia 125cc 2010 Marc Marquez dan gelar juara Moto2 2012, dan hanya menyebutnya sebagai juara MotoGP tujuh kali jika ia berhasil mengamankan gelar juara di Motegi.

Meminimalkan visibilitas kategori-kategori yang lebih kecil yang kini dirancang sebagai feeder series adalah satu hal. Namun, menghapus sejarah adalah prospek yang jauh lebih bermasalah dan telah membuat marah para penggemar selama 24 jam terakhir.

Media sosial, tentu saja, bukanlah medan pertempuran untuk menentukan kebijakan kejuaraan. Namun, mengingat respons yang sebagian besar berhati-hati terhadap akuisisi Liberty oleh para penggemar MotoGP, hal ini tidak akan berpengaruh apa pun terhadap mereka.

Meskipun demikian, Liberty harus menghadapi hal serupa ketika mengambil alih F1 pada tahun 2016, dan mereka akan merasa terbela oleh apa yang telah dicapainya sejak saat itu.

Kenapa sejarah penting di MotoGP

Namun, sejarah adalah sesuatu yang sedikit menjadi masalah bagi Liberty Media selama menjalankan F1. Pesta ulang tahun ke-75 mereka yang meriah di Grand Prix Inggris berlalu begitu saja tanpa banyak kemeriahan. Bandingkan dengan apa yang dilakukan MotoGP di Silverstone pada tahun 2024 untuk merayakan ulang tahun ke-70 mereka, Anda mungkin mulai mengerti maksud saya.

F1 akan dengan senang hati muncul dan menghilang dari momen-momen bersejarah ketika waktunya tepat, meskipun tampaknya hanya untuk momen-momen terbaik: terutama Senna dan Schumacher. Di luar itu, Liberty seringkali tampak tidak relevan dengan apa yang terjadi sebelumnya.

Di kantor saya sebelumnya, saya pernah berdiskusi dengan rekan-rekan jurnalis F1 yang selalu menganggap remeh gelar Moto2/Moto3.

Tangga peringkat F1 memang seperti itu: F2 dan F3 - atau GP2 dan GP3 sebelumnya - bahkan melalui Formula Renault 3.5 dan F3000, tidak pernah ditetapkan sebagai kejuaraan dunia. Tidak masalah.

Namun, hal itu tidak pernah terjadi pada balap motor grand prix sejak awal. Kejuaraan dunia selalu dirancang berdasarkan berbagai kelas mesin, karena—sebagian besar—balap motor selalu memperhatikan konsumen. Tidak ada yang hanya mengendarai motor 500cc—mereka mengendarai motor 125cc, 250cc, 50cc, 80cc, dan seterusnya.

Meskipun kejuaraan dunia telah berkembang selama bertahun-tahun hingga seperti sekarang, di mana Moto3 dan Moto2 jelas menjadi batu loncatan menuju MotoGP, kelas yang lebih kecil tersebut tetap digelar di setiap Grand Prix. Kompetisi ini merupakan ajang bagi para pembalap terbaik (sebagian besar) di divisi tersebut. Menyebutnya sebagai kejuaraan dunia adalah sah-sah saja.

Hal ini memberikan MotoGP identitas unik dibandingkan F1 dan seri motorsport lainnya di seluruh dunia, meskipun Dorna telah sedikit menghapus identitasnya sendiri selama bertahun-tahun terkait Sidecar, Formula 750, dan warisan Isle of Man TT MotoGP.

Sejujurnya, MotoGP adalah satu-satunya kejuaraan (setidaknya untuk saat ini) yang memahami bahwa ia merupakan kejuaraan dalam olahraga motorsport yang lebih luas, bukan olahraga itu sendiri. Hal ini sangat tercermin dalam penamaan Moto2 dan Moto3.

Berbeda dengan F2 dan F3, yang selalu merupakan seri spesifikasi, kategori MotoGP yang lebih rendah terbuka untuk keterlibatan pabrikan.

Moto3 saat ini memiliki Honda dan KTM yang membangun motor, meskipun ada langkah yang sedang dirancang agar kejuaraan menjadi spesifikasi tunggal untuk mengurangi biaya. Moto2 menggunakan mesin yang diseragamkan, tetapi pilihan sasisnya bebas.

Pada era 125cc dan 250cc, pabrikan membangun mesin khusus untuk kelas-kelas ini. Gelar juara dunia di kelas 250cc atau Moto3, misalnya, tercatat dalam buku rekor resmi bersama dengan kejuaraan kelas utama pabrikan.

Dalam hal persepsi publik, gelar-gelar ini penting. Gelar juara Moto3 Danny Kent tahun 2015 menjadi berita utama di Inggris karena ia menjadi juara dunia Inggris pertama sejak 1977, misalnya.

Dan dominasi Spanyol di dunia balap motor saat ini sepenuhnya berkat Angel Nieto yang mengangkat profil olahraga ini di negara asalnya. Ironisnya, Nieto tidak pernah memenangi gelar kelas premier.

Dalam kariernya yang gemilang, ia memenangkan 13 gelar juara dunia (atau 12+1, sebutannya karena takhayulnya), semuanya di kelas 125cc dan 50cc. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 2017, curahan emosi dari dunia balap motor begitu besar.

Angel Nieto tribute following his death in 2017 © Gold and Goose

Saat itu, situs web resmi MotoGP menulis: "Dominasi dan kecemerlangan selama 19 tahun di puncak telah menjadikannya salah satu pebalap elit sepanjang masa – bersama pebalap-pebalap seperti Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Mike Hailwood, dan Phil Read dalam sejarah roda dua."

Tentu, yang terbaik dalam sejarah MotoGP adalah para peraih gelar dominan di kelas utama: Valentino Rossi, Marc Marquez, Mick Doohan, Giacomo Agostini, Eddie Lawson, dll.

Tetapi coba saja katakan pada Rossi bahwa dia bukan juara dunia sembilan kali, atau katakan pada Freddie Spencer bahwa dia hanya memenangkan satu gelar dunia pada tahun 1985.

Bahkan sekarang, bagi para pebalap, kemenangan kejuaraan di kategori bawah tetap penting. Ketika Alex Marquez memenangkan balapan MotoGP pertamanya di Grand Prix Spanyol awal tahun ini, dia berkata: "Levelnya sama dengan dua gelar saya. Hari ini berada di level itu."

MotoGP menuju krisis identitas?

Masalah yang akan dihadapi Liberty dan Dorna dengan mencoba memaksakan kebutaan historis pada kejuaraan ini adalah bahwa hal itu tidak akan diindahkan.

Selain penyiar kejuaraan, kebanyakan orang cenderung tidak akan mengabaikan momen-momen penting dalam karier seorang pembalap – terutama sekarang, ketika Marc Marquez hampir menyamai sembilan gelar juara dunia Valentino Rossi.

Dari sudut pandang pemasaran semata, tidak menggembar-gemborkan hal itu merupakan kesalahan besar bagi kejuaraan ini mengingat peringatan 10 tahun perselisihan besar antara keduanya di Grand Prix Malaysia 2015 dan perseteruan yang masih berlanjut hingga saat ini.

Ada juga situasi di mana kemenangan pada hari Minggu di Motegi akan menjadikan Marquez sebagai pemenang Grand Prix ke-100 di semua kelas, membuatnya terpaut 15 kemenangan dari Rossi dan 23 kemenangan lagi dari rekor 122 kemenangan Agostini sepanjang masa. Namun, kebijakan baru ini berarti itu hanyalah kemenangan MotoGP ke-74-nya.

Namun, yang lebih penting, para pebalap tidak akan mengabaikan pencapaian mereka. Pengorbanan pribadi yang mereka curahkan pada momen-momen tersebut telah membentuk mereka menjadi pebalap seperti sekarang ini.

Hal itu terbukti dari gelar juara dunia terakhir Marquez di tahun 2019, ketika ia merayakannya dengan bola delapan raksasa sebagai simbol delapan mahkotanya.

Setelah bertahun-tahun dirundung cedera, apakah Anda benar-benar yakin Marquez akan mengurangi beberapa gelarnya demi mempertahankan papan No. 7 hanya untuk memuaskan beberapa pemilik yang kurang peka?

MotoGP seharusnya terbuka terhadap ide-ide baru dari Liberty dan meniru hal-hal yang berhasil dalam mengembangkan F1. Namun, ada garis tipis antara kesuksesan dan krisis identitas. Itulah ranah yang dimasuki MotoGP akhir-akhir ini.

Upacara lagu kebangsaan sebelum balapan di Misano, yang meniru format F1, adalah satu hal. Itu adalah pertunjukan kemegahan yang sia-sia, tetapi pada dasarnya tidak berdampak apa pun terhadap seri secara keseluruhan.

Namun, menulis ulang sejarah yang baru mereka geluti selama berbulan-bulan adalah langkah Liberty yang menunjukkan ketidaktahuan yang ekstrem dan hanya akan membahayakan identitas unik MotoGP dan pertumbuhannya...