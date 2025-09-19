Ducati Mengonfirmasi VR46 Tetap Memiliki Satu Motor Pabrikan di 2026

Ducati dan VR46 telah mengonfirmasi kepada Crash.net bahwa tim VR46 milik Valentino Rossi akan menjaga statusnya sebagai 'Tim yang Didukung Pabrik', dengan Fabio di Giannantonio tetap menerima motor spesifikasi pabrik.

Itu berarti Ducati akan menurunkan empat pembalap dengan motor terbaru musim depan: Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di skuad Ducati Lenovo, plus Alex Marquez di Gresini dan Diggia di VR46.

Franco Morbidelli (VR46) dan Fermin Aldeguer (Gresini) akan terus mengendarai motor spesifikasi satelit musim depan.

Alex Marquez, di Giannantonio, Morbidelli, 2025 San Marino MotoGP

Pembekuan mesin, spesifikasi beragam

Dengan dimulainya era baru 850cc MotoGP pada tahun 2027, mesin dibekukan dari awal musim ini hingga akhir tahun 2026. Selama periode tersebut, aturan konsesi mengharuskan Ducati, Aprilia, dan KTM untuk mempertahankan spesifikasi mesin homologasi yang sama.

Tidak seperti Aprilia dan KTM, yang telah menghomologasi satu spesifikasi mesin di semua tim mereka, Ducati - yang jumlah motornya lebih banyak daripada pabrikan lain - telah menghomologasi mesin GP24 dan GP25, yang memungkinkan mereka untuk mencampur spesifikasi antarpembalap di tim satelit.

Namun, kebebasan tersebut tidak berlaku untuk tim pabrikan, dengan aturan yang menyatakan: "Setiap pabrikan harus mencalonkan satu tim sebagai Tim Pabriknya dan setiap pebalap di tim tersebut harus menggunakan spesifikasi mesin yang sama yang telah disetujui."

Dengan kata lain, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia harus menggunakan spesifikasi mesin yang sama. Jadi, satu-satunya cara Bagnaia—misalnya—dapat kembali menggunakan mesin GP24 pada tahun 2026 adalah jika Marquez juga beralih ke mesin tersebut.

Sebagai gantinya, 'GP26' yang akan dikendarai oleh empat pembalap Ducati dengan spesifikasi pabrikan akan menggunakan mesin GP25, dengan peningkatan sasis dan aerodinamika untuk tahun 2026.

Para pembalap satelit GP24 juga dapat menerima pembaruan sasis, aerodinamika, dan pembaruan non-homologasi lainnya jika kompatibel dengan mesin spek lama mereka.