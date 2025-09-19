RESMI: Alex Marquez Mendapatkan Motor Pabrikan Ducati untuk 2026

Alex Marquez dan Gresini mendapatkan penghargaan atas penampilan heroik mereka di MotoGP tahun ini dengan mendapatkan peningkatan performa ke Ducati spek pabrikan untuk musim 2026.

Sementara sang kakak, Marc, hampir memastikan gelar juara, Alex Marquez - yang saat ini mengendarai Desmosedici GP24 berusia satu tahun - adalah satu-satunya pembalap lain yang secara matematis masih berpeluang untuk gelar.

Musim yang penuh terobosan ini mencakup kemenangan grand prix kelas premier pertama Alex di Jerez dan Catalunya, plus satu kemenangan Sprint, di antara 21 podium dari 32 balapan.

Mantan juara Moto3 dan Moto2 ini saat ini unggul 93 poin atas rekan setim Marc di tim pabrikan, Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar juara kedua.

“Merupakan suatu kehormatan bisa membalap dengan motor pabrikan bersama Tim Gresini,” ujar Alex. “Tim ini telah bekerja dengan sempurna selama beberapa musim terakhir, dan saya yakin ini adalah hadiah untuk semua orang - untuk saya sendiri dan seluruh tim.

“Ini adalah langkah maju menuju impian kami dan menjadi lebih baik lagi di tahun 2026. Saya ingin berterima kasih kepada Nadia, tim, dan tentu saja Gigi dan Ducati, yang telah membuat saya merasa penting setiap saat.”

Saat ini, Fabio di Giannantonio dari VR46 menjadi satu-satunya pembalap di luar tim pabrikan Ducati yang memiliki akses ke Desmosedici spek pabrikan.

Namun, belum dipastikan apakah dipilihnya Alex Marquez akan mengorbankan alokasi motor pabrikan ke Diggia, atau justru menambah jumlah motor pabrikan tahun depan menjadi empat.

“Musim Alex Marquez sangat mengesankan,” ujar General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. “Setelah serangkaian evaluasi, Ducati Corse telah memutuskan untuk meningkatkan dukungan kami agar pebalap dan tim kerjanya dapat terus berkembang.

“Alex memaksimalkan potensi Desmosedici GP, dan kami yakin bahwa dengan pembaruan baru, tahun depan kami akan terus meningkatkannya bersama. Ini akan menjadi nilai tambah bagi seluruh keluarga Ducati.”

Rekan setim Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan pembalap VR46 lainnya, Franco Morbidelli, juga saat ini membalap di GP24.

Pemilik Gresini, Nadia Padovani, menyebut kepindahan ini sebagai "berita yang sangat penting" bagi tim. "Saya ingin berterima kasih kepada Ducati dan Eng. Dall'Igna atas kepercayaan yang diberikan kepada Alex dan tim kami.

