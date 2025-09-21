Bagaimana Musim Mimpi Buruk Bagnaia Membuat Frustrasi Ducati?

Gigi Dall’Igna akan menjadi lawan yang sulit dalam permainan poker. Ia menyimpan emosinya sendiri dan wajahnya sangat jarang menunjukkannya.

Namun di balik tatapannya, Anda dapat melihat roda-roda berputar, perhitungan yang dijalankan oleh salah satu insinyur terbaik MotoGP dan pria yang telah mengubah Ducati menjadi kekuatan dominan seperti sekarang ini.

Satu sisi garasi Ducati, sisi Marc Marquez, memberi pabrikan Italia itu alasan paling tepat untuk merayakan. Setelah 16 putaran, ia memenangkan 11 Grand Prix, 14 sprint, dan hampir meraih gelar juara kelas premier ketujuh yang lima tahun lalu tampak sangat mustahil karena cedera yang dialaminya. Satu lagi, Ducati akan segera menjadi pusat sejarah balap motor.

Namun di sisi lain garasi, sisi orang yang pernah menjadi tolok ukur merek tersebut - Francesco Bagnaia - situasinya jauh berbeda.

Di tengah hiruk pikuk balapan MotoGP, suasana di garasi pabrikan Ducati pada hari Sabtu di Grand Prix San Marino ternyata cukup sepi. Crash.net menyaksikan sendiri di sisi garasi Bagnaia. Dall’Igna datang untuk duduk di kursi pebalap, dan kepala kru Bagnaia segera duduk di sebelahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dall’Igna tampak tak banyak bereaksi ketika Marquez menyalip Marco Bezzecchi untuk memimpin, dan hanya sedikit ekspresi sedih ketika pembalap Spanyol itu terjatuh beberapa detik kemudian. Bagnaia tetap berada di balapan, tetapi kesulitan untuk finis di posisi ke-13. Tak banyak reaksi dari siapa pun di sisi garasi tersebut. Ada rasa familiar dengan hasil balapan ini.

Sekali lagi, sedikit kemajuan yang diraihnya terbayar dengan kenyataan pahit bahwa Bagnaia benar-benar terjebak. Sejak awal musim, juara dunia dua kali ini belum mencapai level performanya di GP25 pada tahun-tahun sebelumnya. Ia meraih kemenangan di COTA, tetapi kemenangan itu lebih disebabkan oleh rekan setimnya, Marquez, yang kehilangan posisi terdepan.

Sejak itu, ia belum mampu mengulanginya. Sejak jeda musim panas, situasi Bagnaia menjadi semakin buruk. Awal yang kuat di akhir pekan Grand Prix Austria berujung pada balapan hari Minggu yang mengecewakan, yang membuatnya mengaku kepada media bahwa ia mulai kehilangan kesabaran.

Ia menarik kembali komentarnya seminggu kemudian di Hungaria, namun kemudian mengalami salah satu akhir pekan terburuknya dalam beberapa tahun terakhir. Ducati mrombak GP25-nya sepanjang akhir pekan dan tampaknya menemukan sesuatu yang mendorongnya hingga finis kesembilan. Penuh antusiasme untuk balapan di Barcelona, ​​semuanya berantakan lagi.

Ketegangan tetap ada. Ducati terus mendukung Bagnaia secara terbuka, tetapi bos tim Davide Tardozzi mengatakan kepada Sky Italy bahwa pebalapnya harus "membantu kami membantunya".

Article continues below ADVERTISEMENT

Motornya tidak banyak berubah dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Ia tampil baik di Grand Prix Catalan, naik dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh. Misano memulai dengan baik, tetapi sekali lagi menurun drastis. Ia berada di posisi ke-13 dalam Sprint Race dan terjatuh dari grand prix.

Setelah itu, Bagnaia kembali mengatakan bahwa kesabarannya sedang diuji, yang ditanggapi oleh Gigi Dall'Igna: "Saya juga kehilangan kesabaran, dan para penggemar Pecco juga kehilangan kesabaran. Rasanya wajar bagi saya seseorang bisa mengatakan hal-hal seperti ini ketika hasilnya belum terlihat."

Menanti solusi yang tak kunjung datang

Setelah Grand Prix San Marino, motorsport.com versi bahasa Spanyol melaporkan kesabaran internal Ducati sedang diuji karena mereka benar-benar tidak percaya motornya adalah masalahnya setelah berbulan-bulan mengalami perubahan yang konstan.

Hal ini telah disarankan beberapa kali oleh tokoh-tokoh senior dari merek tersebut secara terbuka, yang telah meminta Bagnaia untuk menggunakan bakatnya untuk mengatasi masalahnya. Namun, ia mengatakan ia tidak dapat melakukan hal ini dengan cara yang sama seperti Marc Marquez.

Hal ini membuat perjuangan Bagnaia menjadi sorotan yang lebih besar. Dominasi Marquez di GP25 membuat sulit untuk mengatakan motornya buruk.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun Marquez memiliki bakat untuk mengendarai motor Honda yang sulit untuk mencapai hasil yang luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh rekan-rekannya. Dalam beberapa hal, ada kesamaan yang dapat ditarik antara Marquez vs Jorge Lorenzo pada tahun 2019 di Honda dan Marquez vs Bagnaia di Ducati pada tahun 2025.

Statistik MotoGP Francesco Bagnaia Musim Menang Sprints Poin Klasemen 2019 0 N/A 54 15th 2020 0 N/A 47 16th 2021 4 N/A 252 2nd 2022 7 N/A 265 1st 2023 7 4 467 1st 2024 11 7 498 2nd 2025 1 0 237 3rd

Secara statistik, ini adalah musim terburuk Bagnaia sejak 2020, ketika ia berada di posisi ke-16 klasemen poin bersama skuad Pramac Ducati.

Saat ini, ia mencatatkan rata-rata perolehan poin 14,8 poin per putaran, turun dari 24,9 tahun lalu dan 23,35 dari 2023. Saat ini, rata-rata perolehan poin per putarannya hanya sedikit di atas pencapaiannya pada 2022 (13,9) di era pra-sprint.

Masalah Bagnaia dengan GP25 berkisar pada feelingnya di bagian depan dan fakta bahwa ia tidak bisa menekan saat pengereman seperti dulu. Hal ini menurut para pembalap Ducati di masa lalu sangat mengesankan ketika melihat datanya. Ia mengklaim data seseorang seperti Alex Marquez di GP24 sama persis dengan datanya tahun lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Ducati tidak menemukan konfigurasi mesin yang tepat sepanjang pra-musim. Dengan pembekuan pengembangan yang diberlakukan hingga akhir 2026 sejak putaran pertama tahun ini, tim memilih untuk mengambil jalur aman dan menggunakan mesin modifikasi tahun 2024.

Ada sesuatu dalam desain tersebut yang membuat Bagnaia kehilangan keseimbangan, tetapi masih dapat diatasi oleh Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio dari VR46, meskipun hasilnya masih fluktuatif.

Dengan Marquez yang sedang berada di posisi ini, banyak yang menuding pembalap Spanyol itu telah membuat Bagnaia kehilangan semangat. Hal itu tidak sejalan dengan Ducati.

“Ketika kami mengatakan ingin merekrut Marc, kami sudah berbicara dengan Pecco sebelumnya,” ujar direktur olahraga Ducati, Mauro Grassili, kepada beberapa media, termasuk Crash.net, di Misano. “Pecco senang memiliki Marc sebagai rekan setim. Jadi, Pecco benar-benar bagian dari strategi kami, sebagaimana Marc juga merupakan bagian dari strategi kami.

“Jadi, sejujurnya, saya tidak tahu [apakah Bagnaia terpengaruh secara mental]. Tapi target kami adalah menempatkan kedua pembalap di posisi yang tepat dan kami akan membantu Pecco kembali.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, Marc Marquez mencatat bahwa ia telah menguji aerodinamika GP24 di Misano minggu lalu dan mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan waktu putaran yang sama dengan GP25 hanya dengan sedikit penyesuaian dalam gaya berkendaranya.

Yang mengejutkan dari kesulitan Bagnaia adalah fakta bahwa Ducati 2023 kurang optimal dalam hal feel di bagian depan, dan menyebabkan beberapa kecelakaan di awal musim. Namun, ia dengan cepat beradaptasi dan akhirnya memenangkan kejuaraan.

Rasa frustrasi Ducati dapat dimaklumi karena Ducati telah mendampinginya melalui masa-masa sulit dan telah membuatnya unggul.

Namun, jelas, kepercayaan diri Bagnaia adalah alasan utama mengapa tahun 2025 semakin memburuk. Kepala data Ducati, David Attisano, di Misano menyatakan bahwa apa yang dilaporkan Bagnaia dalam umpan baliknya tidak sesuai dengan apa yang direkam oleh motor.

"Saya pikir data mungkin tidak dapat menjelaskan semuanya, karena ada sesuatu dalam faktor manusia yang tidak dapat kami tiru," ujarnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saat ini kami belum dapat mengkloning Pecco dalam simulasi. Jadi, kami tidak dapat memahami mengapa ia merasakan sesuatu yang tidak tepat dalam beberapa sesi latihan.

"Ada beberapa aspek yang sulit dijelaskan dari pihaknya, karena Anda harus menerjemahkan perasaan tersebut ke dalam komunikasi dengan kami.

"Dan bahkan dengan para insinyurnya, ada kepercayaan diri dan semua hal yang biasa dibicarakan tentang hal-hal teknis, gaya berkendara, dan sebagainya. Saya pikir mustahil untuk menerjemahkan perasaan tersebut secara tepat ke dalam kata-kata saat bertukar pikiran dengan para insinyur."

Di sisi lain, saya tidak tahu apakah kami mengukur semua kuantitas yang berkaitan dengan perasaan pengendara. Kami mengukur banyak kuantitas dan dalam banyak situasi, kami memberinya umpan balik dan jawaban.

Pengumuman Ducati baru-baru ini bahwa Alex Marquez akan memiliki motor pabrikan tahun depan membuka dua jalur bagi Bagnaia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Entah ia akan menemukan pembenaran atas masalahnya di tahun 2025 jika pembalap terbaik kedua Ducati musim ini mulai mengalami hal yang sama. Namun, jika Alex Marquez tetap berada di posisinya dalam urutan teratas, Bagnaia akan berada dalam masalah yang lebih besar.

Bagnaia menikmati hari uji coba yang positif di Misano Senin lalu, tetapi hal ini tidak pernah menjadi indikator perubahan nyata di tahun ini.

Dengan enam putaran tersisa, Bagnaia berisiko kehilangan posisi ketiga klasemen dari Marco Bezzecchi yang sedang dalam performa terbaiknya dengan motor pabrikan Aprilia.

Namun yang lebih penting, ia berisiko memasuki tahun 2026 dengan motor yang sama dan menghadapi tahun penuh penderitaan lagi jika ia tidak segera memperbaiki arahnya...