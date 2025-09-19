Pertaruhan Di Giannantonio Membuahkan Hasil di Tes Misano

Fabio di Giannantonio meninggalkan tes pramusim MotoGP terakhir tahun 2025 dengan catatan positif "taruhan" set-up-nya membuahkan hasil di Misano.

Pebalap VR46 itu berfokus pada perubahan set-up alih-alih komponen baru selama sesi Senin, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri pada bagian depan GP25-nya.

"Tidak ada komponen baru, hanya satu komponen kecil," jelasnya. "Fokus utamanya adalah mendapatkan feel ini pada bagian depan. Kami meningkatkannya.

"Memang benar dalam kondisi seperti ini semuanya bekerja dengan baik, gripnya kuat. Namun kami melakukan modifikasi pada set-up agar jika berhasil di sini dengan grip yang tinggi, hasilnya akan selalu baik."

"Jadi kami membuat taruhan kecil, katakanlah, pada pengaturan dan berhasil. Saya menyukainya, jadi saya mempertahankannya sepanjang hari. Kami berusaha meningkatkan lebih banyak lagi dan kami menemukan sesuatu.

"Saya tidak akan mengatakan bahwa ini akan 100% lebih baik, tetapi yang pasti di Motegi saya akan mencoba lagi dan mencoba menggunakannya untuk balapan."

Diggia mencatatkan lap tercepat ketujuh hari itu, terpaut 0,548 detik dari pemuncak klasemen KTM Pedro Acosta, setelah finis ketiga (Sprint) dan kelima (Grand Prix) di akhir pekan balapan San Marino.

Melewatkan tes pramusim karena cedera bahu di Sepang, di Giannantonio sangat bersyukur atas hari pertama tes pascabalapan sejak Aragon di bulan Juni.

“Kami hampir tidak pernah punya waktu seharian penuh bersama tim, mencoba memahami banyak hal dengan tenang: mencoba, menganalisis, mencoba, menganalisis,” kata di Giannantonio.

“Selalu sangat sibuk. Bahkan saat tes di awal tahun, kami punya begitu banyak bagian sehingga kami tidak punya waktu untuk berpikir. Hari ini kami bekerja dengan sangat baik, saya senang.”

Di Giannantonio menuju enam putaran terakhir musim ini dalam persaingan ketat dengan Pedro Acosta dan rekan setimnya, Franco Morbidelli, untuk memperebutkan posisi kelima di kejuaraan dunia.

Acosta saat ini unggul delapan poin dari Morbidelli, yang mengendarai GP24, sementara di Giannantonio tertinggal satu poin.