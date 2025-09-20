Biaya Pengembangan Mesin MotoGP 2027 Dianggap "Bunuh Diri"

MotoGP akan ke mesin 850cc mulai tahun 2027, tetapi biaya pengembangannya dianggap "bunuh diri".

Untuk pertama kalinya sejak 2012, MotoGP akan mengalami perombakan mesin saat kejuaraan akan mengganti kubikasi dari 1000cc menjadi 850cc mulai tahun 2027.

Motor-motor tahun 2027 juga akan menghilangkan perangkat ride-height dan perangkat aerodinamika yang lebih sederhana..

Tujuan regulasi baru ini, secara umum, adalah untuk membuat motor lebih aman dengan mengurangi kecepatan. Diharapkan juga bahwa perubahan ini akan mempererat persaingan.

Namun, sudah ada keraguan tentang tujuan sebenarnya dari aturan baru ini.

Demi menekan biaya, pengoperasian motor 2027 di sirkuit dilarang sampai tahun depan, sementara pengembangan mesin saat ini juga sudah dibekukan untuk semua pabrikan kecuali Honda dan Yamaha.

Selama akhir pekan Grand Prix San Marino, Head of Vehicle Aprilia, Marco De Luca, ditanya tentang biaya pengembangan mesin 2027 dan menjelaskan seberapa banyak perubahan yang harus dilakukan pada motor untuk mengakomodasi unit baru tersebut.

"Dari segi biaya, penggantian mesin ini seperti bunuh diri, menurut saya, karena kita perlu... menurut pendapat pribadi saya, kita bisa mencapai hasil yang sama dengan cara yang jauh lebih sederhana," ujarnya, seraya menyebut ban - yang akan beralih dari Michelin ke Pirelli pada tahun 2027 - sebagai salah satu contohnya.

"Ada beberapa hal. Jika kita hanya berbicara tentang waktu putaran, tentu saja latihan mesin ini sangat menarik.

"Tapi kalau ditanya apakah harganya akan lebih murah, awalnya tidak. Ini akan menjadi motor yang benar-benar baru.

"Anda perlu merevisi, karena dalam kompetisi tingkat tinggi, mesinnya lebih kecil, lebih ringan, dan posisinya akan berbeda.

"Knalpotnya akan berbeda. Sistem pendinginnya juga akan sangat berbeda.

"Intake udara, semuanya, akan berbeda. Jadi, Anda tidak bisa mengambil mesin baru dan memasangnya di motor [yang sekarang] ini.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Jadi, kami sedang mengerjakannya dari awal, seperti yang diperkirakan tim lain, tetapi terlepas dari beberapa hal yang bisa Anda bawa, ini adalah motor yang benar-benar baru.

"Dari sudut pandang ekonomi, bagi kami ini merupakan tantangan besar."

