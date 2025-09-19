Brad Binder Menguji Perbaikan Masalah Rantai KTM di Tes Misano

Brad Binder menguji perbaikan rantai KTM plus pembaruan rangka dan lengan ayun di Misano.

Setelah mengalami tiga masalah rantai sepanjang akhir pekan MotoGP San Marino, KTM menghadirkan desain chain guard yang direvisi pada tes Misano hari Senin.

Brad Binder kehilangan rantai dua kali saat latihan, sementara rekan setimnya Pedro Acosta juga kehilangan rantai di Grand Prix hari Minggu. Ketiganya terjadi di Tikungan 6, saat para pembalap menyerang kerb dengan sudut kemiringan yang tinggi.

“Kami tidak pernah kehilangan rantai, sama sekali,” kata Binder. “Dan setelah Tikungan 6, ada kerb ganda yang sangat besar yang Anda temui dengan sudut kemiringan yang tinggi.

“Jadi, saya pikir yang terpenting, mungkin ini hanya karena waktu ketika kami menurunkan perangkat ride-height, memindahkan gigi, dan kerb yang sangat tebal itu, yang bergetar dan entah bagaimana rantainya terlepas.”

Pemandu rantai baru muncul di bagian belakang RC16 pada hari Senin, ketika Binder sengaja menabrak trotoar di Tikungan 6 sekeras mungkin.

“Kami memasang pelindung rantai dan saya menabrak trotoar beberapa kali di luar Tikungan 6, dengan sangat menjijikkan, dan pelindung rantai itu tetap terpasang! Jadi, jelas ini berfungsi,” ujarnya.

Binder mengakhiri tes Misano di posisi ke-14, terpaut 0,9 detik dari pemimpin tes, Acosta. 

Sementara Acosta fokus pada pengaturan, Binder mencoba beberapa rangka dan lengan ayun yang telah direvisi.

“Kami benar-benar menemukan potensi,” ujarnya. “Kami berhasil membuat motor jauh lebih stabil, terutama di tikungan cepat, meskipun saya masih sangat lambat di T3!

“Tapi selain itu, semuanya tampak cukup baik.”

Pembalap Afrika Selatan itu berharap beberapa komponen baru dapat digunakan di MotoGP Jepang akhir pekan depan.

“Saya pikir komponen utama yang kami coba hari ini mungkin lebih mempertimbangkan tahun 2026, tetapi beberapa komponen bisa kami gunakan dari Jepang, jadi mari kita lihat,” ujarnya.

“Kami perlu mempelajari semua data dan memahaminya dengan baik, tetapi saya cukup yakin kami bisa mengambil beberapa komponen bagus hari ini dan mengemasnya di dalam peti penerbangan.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

