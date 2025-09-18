Alex Marquez: Kesuksesan Gresini MotoGP Bukanlah Kebetulan

Alex Marquez menikmati musim 2025 yang kuat bersama Gresini Ducati, dan dia merasa itu bukanlah suatu kebetulan.

Marquez menjadi pemenang terbaru Gresini Racing di MotoGP ketika ia meraih kemenangan di Grand Prix Spanyol pada bulan Mei, dan ia membuktikannya dengan kemenangan di Grand Prix Catalan pada putaran ke-15 musim 2025.

Sebelum Alex, kakaknya - yang kini mendominasi di Ducati pabrikan - Marc Marquez, memenangkan tiga balapan pada tahun 2024. Kemudian Fabio Di Giannantonio menang untuk tim tersebut di Grand Prix Qatar 2023. Sebelumnya lagi, Enea Bastianini memenangkan empat balapan pada tahun 2022, musim pertama Gresini jadi tim satelit Ducati usai menjalankan tim pabrikan Aprilia sejak 2015, dan juga yang pertama sejak kepergian pendiri dan pemilik tim Fausto Gresini.

Hal ini menegaskan silsilah kemenangan Gresini, yang sebelumnya juga sempat sukses saat menjadi tim satelit Honda di tahun 2000-an. Menurut Alex Marquez, “gairah” dan “atmosfer” adalah dua alasan yang jelas untuk kesuksesan tim di kelas utama balap grand prix.

"Sulit untuk mengatakan perbedaannya, tetapi saya pikir bukan suatu kebetulan bahwa semua pembalap Gresini memenangkan setidaknya satu balapan MotoGP," kata Marquez dalam konferensi pers pra-acara menjelang MotoGP San Marino. "Fermin [Aldeguer] akan menang cepat atau lambat.

"Jadi, ini bukan suatu kebetulan, ini tentang bagaimana mereka bekerja di dalam kotak, bagaimana mereka memiliki semangat untuk balapan.

"Suasananya sangat baik bagi para pembalap, mereka tidak memberi tekanan, mereka hanya mencoba memberikan kepercayaan diri untuk memenangkan balapan.

"Ini sesuatu yang sangat menyenangkan dan semua orang yang ada di dalam kotak itu kompetitif, jadi ini sesuatu yang aneh tetapi sangat menyenangkan."

Enea Bastianini, yang membalap untuk Gresini selama tiga musim di Moto3 sebelum bergabung kembali dengan tim di MotoGP pada tahun 2022, sependapat dengan Marquez bahwa semangat membalap di dalam tim Gresini merupakan bagian dari kesuksesan tim.

“Dari sisi saya, kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Alex [Marquez],” ujar Bastianini dalam konferensi pers pra-acara San Marino.

“Di Gresini, saya sudah mengenal tim ini dengan sangat baik sejak lama karena saya masih rookie di tahun 2014 dan saya menghabiskan tiga tahun berturut-turut di tim itu.

“Setelah itu, saya kembali ke tim itu di MotoGP dan itu, bagi saya, sungguh istimewa. Semua orang di dalam tim itu sangat bersemangat tentang balapan dan Anda bisa merasakannya.”