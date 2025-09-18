Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4

Jack Miller mengatakan prototipe V4 Yamaha sudah "melakukan apa yang seharusnya" dengan ban Michelin modern, meskipun belum lebih cepat dari versi Inline4 yang ada saat ini.

Pembalap Pramac Yamaha tersebut, yang pertama kali mencoba V4 pada tes privat di Barcelona, ​​menyelesaikan 37 putaran dengan motor tersebut pada sesi Misano hari Senin.

Meskipun catatan waktu terbaiknya masih tertinggal 1,9 detik dari Alex Marquez di sesi yang sama, Miller merasa keunggulan grip belakang dari motor V4 sudah jelas.

“Motor ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan ban dan paket yang kita miliki saat ini – apa yang dibutuhkan untuk ban Michelin saat ini. Anda perlu menggunakan ban belakang untuk menghentikan motor,” jelasnya.

"Dengan M1 saat ini, kami kehilangan inersia, kami kehilangan kemampuan untuk mempertahankannya di rentang waktu tersebut. Dan sekali lagi, kembali ke ban, karena pada dasarnya itulah inti dari semua ini, bagaimana perkembangan ban telah berlangsung.

Miller juga mengungkapkan bahwa Ducati - yang saat ini perkasa dengan Desmosedici-nya - sempat berpikir untuk mengubah layout mesin menjadi Inline-4 di tengah dominasi Yamaha sebelum era Michelin.

"Karena pada 2015-2016, Ducati sedang mempertimbangkan untuk membangun mesin Inline-4 untuk mengejar Yamaha," ungkap Miller, yang membalap dengan Desmosedici dari 2018-2022.

"Jadi, katakanlah regulasi dan aturannya telah mendorong motor untuk menjadi seperti ini [V4], agar dapat memanfaatkan kekuatan dan kelemahan ban belakang ini.

"Dan ya, [Yamaha V4 baru] melakukannya dengan sangat baik. Dalam hal rem mesin, dalam hal cara Anda memperlambat mesin, tentu saja katup buang juga membantu. Semuanya terpadu.”

Michelin adalah pemasok ban tunggal MotoGP sejak menggantikan Bridgestone tahun 2016, dan posisinya digantikan oleh Pirelli mulai 2027.

Saat ditanya apakah penggantian ban ke Pirelli akan membutuhkan atribut tertentu, Miller mengatakan: "Ada risiko dalam segala hal, namanya juga balapan," ujarnya. "Tapi ada juga risiko jika tidak melakukan apa pun dan tetap stagnan selama dua tahun lagi.

"Saya rasa kami memperluas wawasan para insinyur dan pembalap, dan ketika tiba saatnya mengganti pabrikan [ban], kami sudah membuat langkah besar. Jadi, saya rasa tidak akan sedrastis itu.

"Dan kami mendapatkan semakin banyak informasi setiap saat."

Miller dan Alex Rins - yang mengendarai versi Inline4 dan V4 pada tes Misano - berada sekitar 0,5-0,9 detik lebih lambat dengan mesin V4, yang akan menjalani wild card berikutnya bersama Augusto Fernandez di Sepang pada bulan Oktober.