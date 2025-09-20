Jorge Lorenzo Mengenang Pertikaian Marquez-Rossi di Sepang 2015

Jorge Lorenzo mengenang kontroversi Grand Prix Malaysia 2015 yang melibatkan Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Marc Marquez semakin dekat dengan titel MotoGP ketujuhnya pada tahun 2025 setelah kemenangan terbarunya di Grand Prix San Marino, yang akan membuatnya menyamai perolehan gelar kelas premier milik Valentino Rossi.

Itu terjadi satu dekade setelah insiden kontroversial antara keduanya di Grand Prix Malaysia, yang memicu rivalitas sengit yang masih berlanjut hingga saat ini.

Saat itu, Rossi menuduh Marquez menyabotase peluang pembalap Italia itu untuk meraih gelar juara, dan meyakini bahwa beberapa putaran di mana ia memperlambat laju untuk mendinginkan ban depannya di Grand Prix Australia tahun itu adalah bukti yang tak terbantahkan.

Keduanya kemudian bersitegang di trek dalam balapan di Sepang, dengan duel perebutan posisi ketiga yang diwarnai aksi saling salip-menyalip agresif berulang kali.

Puncaknya terjadi di tikungan kedua terakhir Sepang, dengan Rossi tampak menendang Marquez. Namun, Hal ini tidak pernah terbukti.

Rossi diberi poin penalti berdasarkan sistem lama dari Steward, yang membuat total poinnya musim ini menjadi empat dan membuatnya start dari belakang grid untuk balapan penentu gelar di Valencia.

Saat itu, Dorna Sports mendapat kecaman dari para penggemar Rossi, yang mengklaim bahwa mereka menunjukkan bias terhadap Jorge Lorenzo - yang tertinggal tujuh poin dari Rossi setelah finis kedua di depan rekan setimnya di Yamaha di Sepang.

Di Valencia, Lorenzo akhirnya memenangkan kejuaraan saat Rossi naik dari posisi terakhir ke posisi keempat.

Dia menolak menghadiri gala penghargaan malam itu dan terus menyebarkan konspirasi bahwa gelarnya dirampas oleh Marquez.

Lorenzo mengenang Sepang 2015

Dalam film dokumenter terbaru DAZN, Lorenzo menceritakan sudut pandangnya tentang balapan tersebut.

“Saya terkejut, karena Anda tidak terbiasa melihat seorang pembalap mendorong pembalap lain keluar lintasan dengan begitu jelas,” ujarnya.

“Lalu, ada gestur yang Anda lihat dengan lututnya, entah itu tendangan atau bukan. Tapi bagaimanapun, lututnya bergerak, mereka bersentuhan, dan Marquez terjatuh.”

Lorenzo merasa Rossi seharusnya didiskualifikasi dari balapan atas insiden tersebut, tapi kini ia mengakui bahwa ia “bertindak layaknya pesepakbola” dengan melebih-lebihkan emosinya.

“Saya tidak ingat bahwa saya meninggalkan podium lebih awal,” tambahnya. “Saya bertindak seperti pemain sepak bola, yang sebisa mungkin melebih-lebihkan dengan gestur untuk mempertahankan posisinya.

“Saya kesal karena Rossi tidak diberi bendera hitam, yang akan mengurangi poinnya, karena itu akan menempatkan saya di posisi terdepan [di klasemen].

"Memang benar Marquez mencoba mendorongnya hingga terjatuh dan memperlambat lajunya, tetapi reaksi Valentino di tikungan itu jelas.

"Dia tidak hanya mencoba menyalipnya; dia mencoba mendorongnya keluar lintasan, atau setidaknya keluar dari garis finis."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Jorge Lorenzo Mengenang Pertikaian Marquez-Rossi di Sepang 2015
