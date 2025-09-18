Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini

Luca Marini telah mengidentifikasi satu area di mana Honda "terkesan" dengan performanya, bahkan dibandingkan dengan Marc Marquez.

Ketidakseimbangan kekuatan Marc Marquez antara tikungan kiri dan kanan telah terdokumentasi selama bertahun-tahun di MotoGP, dan Tikungan 11 di Misano - Curvone - jadi salah satu tikungan kanan yang paling terkenal di kalender.

Di Curvone, pembalap bisa menarik gas saat memasuki tikungan, dan kembali ke tenaga maksimum saat mencapai sudut kemiringan maksimum. Intinya, tidak ada deselerasi diperlukan.

Marini menjelaskan bahwa di tikungan inilah ia unggul dibandingkan pembalap lain, dan di mana Honda "sangat kesulitan dengan Marc setiap tahun".

"Tikungan 11. Saya melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan – lebih cepat dari pembalap lain, tentu saja," kata Marini pada hari Sabtu di Grand Prix San Marino. "Dan Honda juga cukup terkesan.

"Juga karena sebelumnya mereka selalu kesulitan dengan Marc [Marquez] setiap tahun, lalu mereka melihat data saya dan berkata 'Kerja bagus, kerja bagus,' karena di sana sulit."

Ia menambahkan: "Saya juga paling kuat di sana dengan Ducati. Saya suka itu."

Marini mengakui tikungan itu "mengintimidasi", tetapi Anda harus menerima bahwa motornya berperilaku tidak nyaman di tikungan ini, dan itu normal.

"Memang mengintimidasi, tetapi tergantung bagaimana Anda merasakannya," kata pembalap Honda HRC Castrol itu. "Wajar untuk masuk dengan sangat cepat, kehilangan bagian depan, dan setiap putaran terjadi dengan cara yang sama. Sejak Moto2.

"Balapan Moto2 seperti ini setiap putaran: Anda masuk, menutup bagian depan, lalu membuka [gas] dan semuanya baik-baik saja. Jadi, Anda harus berpikir bahwa ini normal dan tidak perlu khawatir.

"Saya sangat kuat setiap kali di tikungan cepat di sisi kanan, setiap kali di setiap sirkuit. Ini tikungan yang sangat cepat, jadi saya merasa hebat."

Meskipun percaya diri di sana, Marini mengatakan itu bukan tikungan di mana Anda bisa menekan.

"Menyerang? Tidak," katanya. "Untuk waktu putaran, ya, Anda bisa mendapatkan setidaknya sepersepuluh."

Marini memanfaatkan keahlian dia di Curvone untuk naik ke posisi ketujuh, menyalip Fabio Quartararo saat pembalap Prancis itu turun dari keempat ke posisi kedelapan.