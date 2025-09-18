Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini

Luca Marini ungkap Honda terkesan di area yang sebelumnya kesulitan dengan Marc Marquez.

Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Luca Marini telah mengidentifikasi satu area di mana Honda "terkesan" dengan performanya, bahkan dibandingkan dengan Marc Marquez.

Ketidakseimbangan kekuatan Marc Marquez antara tikungan kiri dan kanan telah terdokumentasi selama bertahun-tahun di MotoGP, dan Tikungan 11 di Misano - Curvone - jadi salah satu tikungan kanan yang paling terkenal di kalender.

Di Curvone, pembalap bisa menarik gas saat memasuki  tikungan, dan kembali ke tenaga maksimum saat mencapai sudut kemiringan maksimum. Intinya, tidak ada  deselerasi diperlukan.

Marini menjelaskan bahwa di tikungan inilah ia unggul dibandingkan pembalap lain, dan di mana Honda "sangat kesulitan dengan Marc setiap tahun".

"Tikungan 11. Saya melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan – lebih cepat dari pembalap lain, tentu saja," kata Marini pada hari Sabtu di Grand Prix San Marino. "Dan Honda juga cukup terkesan.

"Juga karena sebelumnya mereka selalu kesulitan dengan Marc [Marquez] setiap tahun, lalu mereka melihat data saya dan berkata 'Kerja bagus, kerja bagus,' karena di sana sulit."

Ia menambahkan: "Saya juga paling kuat di sana dengan Ducati. Saya suka itu."

Marini mengakui tikungan itu "mengintimidasi", tetapi Anda harus menerima bahwa motornya berperilaku tidak nyaman di tikungan ini, dan itu normal.

"Memang mengintimidasi, tetapi tergantung bagaimana Anda merasakannya," kata pembalap Honda HRC Castrol itu. "Wajar untuk masuk dengan sangat cepat, kehilangan bagian depan, dan setiap putaran terjadi dengan cara yang sama. Sejak Moto2.

"Balapan Moto2 seperti ini setiap putaran: Anda masuk, menutup bagian depan, lalu membuka [gas] dan semuanya baik-baik saja. Jadi, Anda harus berpikir bahwa ini normal dan tidak perlu khawatir.

"Saya sangat kuat setiap kali di tikungan cepat di sisi kanan, setiap kali di setiap sirkuit. Ini tikungan yang sangat cepat, jadi saya merasa hebat."

Meskipun percaya diri di sana, Marini mengatakan itu bukan tikungan di mana Anda bisa menekan.

"Menyerang? Tidak," katanya. "Untuk waktu putaran, ya, Anda bisa mendapatkan setidaknya sepersepuluh."

Marini memanfaatkan keahlian dia di Curvone untuk naik ke posisi ketujuh, menyalip Fabio Quartararo saat pembalap Prancis itu turun dari keempat ke posisi kedelapan.

Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4
21m ago
Pramac Yamaha V4, Misano Test
MotoGP News
Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
36m ago
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
51m ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
1h ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
1h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
4h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir
4h ago
Valentino Rossi
F1 Feature
Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku
22h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Yamaha Klaim Feedback Pembalap Terhadap Prototype V4 Selaras
22h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP