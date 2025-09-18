Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino

Massimo Rivola merasa Marco Bezzecchi bisa saja memenangi GP San Marino tanpa kesalahannya.

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Marco Bezzecchi memimpin 11 lap pembuka balapan MotoGP di Misano, satu hari setelah memenangkan Sprint pertamanya bersama Aprilia.

Namun, kesalahan pada Lap 12 di tikungan kedelapan membuat Marc Marquez memimpin, dan Bezzecchi tidak mampu merespons.

Meski kecewa dengan kekalahan tersebut, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memuji "akhir pekan yang hampir sempurna" Bezzecchi di Misano dan mengakui bahwa Bezzecchi dan Marquez berada di "liga yang berbeda" dibandingkan dengan yang lain.

"Akhir pekan yang hampir sempurna! Pada akhirnya, kami harus senang dengan hasil akhir dan performanya," kata Rivola kepada segmen pasca-balapan After the Flag MotoGP.com di San Marino.

"Saya melihat catatan waktu, Alex [Marquez] terpaut 7,2 detik dari Marco [Bezzecchi]. Jadi, mereka [Bezzecchi dan Marc Marquez] bermain di liga yang berbeda hari ini.

"Sayangnya, saya akan mengatakan itu kesalahan kecil di saat angin bertiup kencang, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini dorongan lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di sisa musim ini, dan cepat atau lambat kami akan berhasil."

Rivola merasa yakin bahwa Bezzecchi akan mampu bersaing untuk meraih kemenangan setelah ia mampu start di depan.

“Apalagi dengan start yang bagus,” kata Rivola. “Saya pikir, sebenarnya, berada di depan bisa menjadi peluang, tetapi melawan Marc [Marquez], Anda tidak bisa santai.

“Sulit, tetapi kami harus memberikan pujian kepada Marco karena ia bertahan di sana hingga akhir. Saya pikir Marc mencoba sedikit menyalip, menekan hingga batasnya, dan Marco ada di sana.

“Jadi, saya tidak yakin tanpa kesalahan itu ia [Bezzecchi] bisa [menang]. Tetapi itu adalah balapan yang hebat – tanpa menyalip, saya pikir itu adalah balapan yang hebat untuk semua penggemar.”

Bos Aprilia itu menambahkan bahwa performa Bezzecchi tahun ini jauh di atas ekspektasi pada musim pertamanya bersama merek Noale.

"Sejujurnya, dia melakukan lebih dari yang diharapkan," kata Rivola. "Namun dengan pendekatan yang dia miliki terhadap tim, dengan sikapnya, dengan beban kerja yang dia pikul dan pimpin, saya pikir masih ada ruang untuk peningkatan baginya dan juga bagi kami.

"Jadi, saya tak sabar untuk mengalahkan Marc di balapan berikutnya."

In this article

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Marco Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4
2m ago
Pramac Yamaha V4, Misano Test
MotoGP News
Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
17m ago
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
32m ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
53m ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
1h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
4h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir
4h ago
Valentino Rossi
F1 Feature
Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku
22h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Yamaha Klaim Feedback Pembalap Terhadap Prototype V4 Selaras
22h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP