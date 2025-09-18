Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino

Marco Bezzecchi memimpin 11 lap pembuka balapan MotoGP di Misano, satu hari setelah memenangkan Sprint pertamanya bersama Aprilia.

Namun, kesalahan pada Lap 12 di tikungan kedelapan membuat Marc Marquez memimpin, dan Bezzecchi tidak mampu merespons.

Meski kecewa dengan kekalahan tersebut, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memuji "akhir pekan yang hampir sempurna" Bezzecchi di Misano dan mengakui bahwa Bezzecchi dan Marquez berada di "liga yang berbeda" dibandingkan dengan yang lain.

"Akhir pekan yang hampir sempurna! Pada akhirnya, kami harus senang dengan hasil akhir dan performanya," kata Rivola kepada segmen pasca-balapan After the Flag MotoGP.com di San Marino.

"Saya melihat catatan waktu, Alex [Marquez] terpaut 7,2 detik dari Marco [Bezzecchi]. Jadi, mereka [Bezzecchi dan Marc Marquez] bermain di liga yang berbeda hari ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sayangnya, saya akan mengatakan itu kesalahan kecil di saat angin bertiup kencang, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini dorongan lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di sisa musim ini, dan cepat atau lambat kami akan berhasil."

Rivola merasa yakin bahwa Bezzecchi akan mampu bersaing untuk meraih kemenangan setelah ia mampu start di depan.

“Apalagi dengan start yang bagus,” kata Rivola. “Saya pikir, sebenarnya, berada di depan bisa menjadi peluang, tetapi melawan Marc [Marquez], Anda tidak bisa santai.

“Sulit, tetapi kami harus memberikan pujian kepada Marco karena ia bertahan di sana hingga akhir. Saya pikir Marc mencoba sedikit menyalip, menekan hingga batasnya, dan Marco ada di sana.

“Jadi, saya tidak yakin tanpa kesalahan itu ia [Bezzecchi] bisa [menang]. Tetapi itu adalah balapan yang hebat – tanpa menyalip, saya pikir itu adalah balapan yang hebat untuk semua penggemar.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Bos Aprilia itu menambahkan bahwa performa Bezzecchi tahun ini jauh di atas ekspektasi pada musim pertamanya bersama merek Noale.

"Sejujurnya, dia melakukan lebih dari yang diharapkan," kata Rivola. "Namun dengan pendekatan yang dia miliki terhadap tim, dengan sikapnya, dengan beban kerja yang dia pikul dan pimpin, saya pikir masih ada ruang untuk peningkatan baginya dan juga bagi kami.

"Jadi, saya tak sabar untuk mengalahkan Marc di balapan berikutnya."