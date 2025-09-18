Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano

Valentino Rossi, yang memenangkan empat gelar MotoGP dengan Yamaha M1 Inline, datang untuk melihat versi V4 dari YZR-M1 di Misano.

Rossi, yang tim VR46-nya merupakan tim satelit Ducati yang disokong pabrikan, mengunjungi pitbox Yamaha selama akhir pekan Grand Prix San Marino, di mana ia mendapatkan tur pribadi motor V4 oleh Augusto Fernandez, yang menjalani akhir pekan wildcard.

Gambar yang dipublikasikan oleh Yamaha di Instagram menunjukkan The Doctor sedang menduduki motor baru tersebut.

Yamaha menulis: “Legenda hidup yamaha bertemu masa depan 🤩 The Doctor melakukan kunjungan rumah untuk memeriksa Prototipe Bertenaga Yamaha V4 yang baru diluncurkan 🩺🏍️”

Valentino Rossi sits on the Yamaha V4 at Misano @YamahaMotoGP

Mengingat kesuksesan panjang Rossi yang sebagai pebalap Yamaha, skuat VR46 awalnya dikaitkan erat dengan kemungkinan jadi tim satelit Yamaya, tetapi memilih bertahan dengan Ducati yang lebih kompetitif.

Pramac dibujuk untuk pindah ke arah lain, bergabung dengan Yamaha setelah memenangkan gelar MotoGP tahun lalu bersama Jorge Martin dan Ducati.

Rossi mengejutkan dunia MotoGP ketika, setelah tiga gelar juara dunia berturut-turut untuk Honda, ia beralih ke proyek Yamaha yang sedang kesulitan dan meraih gelar juara pertama M1 pada percobaan pertamanya di tahun 2004.

Rossi dan YZR-M1 meraih gelar juara lebih lanjut pada tahun 2005, 2008, dan 2009 sebelum akhirnya pindah ke Ducati yang tidak berjalan dengan baik.

Kembali ke Yamaha pada tahun 2013, Rossi memenangkan sembilan balapan lagi dan menjadi runner-up gelar pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Ia pensiun pada akhir tahun 2021.

Setelah Rossi, M1 meraih gelar MotoGP lebih lanjut bersama Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015) dan kemudian Fabio Quartararo (2021).