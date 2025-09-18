Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano

Valentino Rossi mengunjungi pit Yamaha untuk tur pribadi prototipe V4 baru.

Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP

Valentino Rossi, yang memenangkan empat gelar MotoGP dengan Yamaha M1 Inline, datang untuk melihat versi V4 dari YZR-M1 di Misano.

Rossi, yang tim VR46-nya merupakan tim satelit Ducati yang disokong pabrikan, mengunjungi pitbox Yamaha selama akhir pekan Grand Prix San Marino, di mana ia mendapatkan tur pribadi motor V4 oleh Augusto Fernandez, yang menjalani akhir pekan wildcard.

Gambar yang dipublikasikan oleh Yamaha di Instagram menunjukkan The Doctor sedang menduduki motor baru tersebut.

Yamaha menulis: “Legenda hidup yamaha bertemu masa depan 🤩 The Doctor melakukan kunjungan rumah untuk memeriksa Prototipe Bertenaga Yamaha V4 yang baru diluncurkan 🩺🏍️”

Valentino Rossi sits on the Yamaha V4 at Misano @YamahaMotoGP
Valentino Rossi sits on the Yamaha V4 at Misano @YamahaMotoGP

Mengingat kesuksesan panjang Rossi yang sebagai pebalap Yamaha, skuat VR46 awalnya dikaitkan erat dengan kemungkinan jadi tim satelit Yamaya, tetapi memilih bertahan dengan Ducati yang lebih kompetitif.

Pramac dibujuk untuk pindah ke arah lain, bergabung dengan Yamaha setelah memenangkan gelar MotoGP tahun lalu bersama Jorge Martin dan Ducati.

Rossi mengejutkan dunia MotoGP ketika, setelah tiga gelar juara dunia berturut-turut untuk Honda, ia beralih ke proyek Yamaha yang sedang kesulitan dan meraih gelar juara pertama M1 pada percobaan pertamanya di tahun 2004.

Rossi dan YZR-M1 meraih gelar juara lebih lanjut pada tahun 2005, 2008, dan 2009 sebelum akhirnya pindah ke Ducati yang tidak berjalan dengan baik.

Kembali ke Yamaha pada tahun 2013, Rossi memenangkan sembilan balapan lagi dan menjadi runner-up gelar pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Ia pensiun pada akhir tahun 2021.

Setelah Rossi, M1 meraih gelar MotoGP lebih lanjut bersama Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015) dan kemudian Fabio Quartararo (2021).

In this article

Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4
14m ago
Pramac Yamaha V4, Misano Test
MotoGP News
Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
29m ago
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
44m ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
1h ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
1h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
4h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir
4h ago
Valentino Rossi
F1 Feature
Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku
22h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Yamaha Klaim Feedback Pembalap Terhadap Prototype V4 Selaras
22h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP