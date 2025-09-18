VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir

Valentino Rossi, bersama dengan duet VR46 Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, akan menghadiri acara spesial di Jakarta pada Selasa (30/9) mendatang.

Detail lebih lengkap dari acara ini, yang terkait dengan promosi MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober dan sponsor utama tim Pertamina, akan diungkapkan beberapa hari mendatang.

“Tim MotoGP kembali ke Jakarta untuk mengungkap kejutan yang didedikasikan untuk seluruh Indonesia,” demikian bunyi pernyataan VR46.

Acara ini akan menandai kunjungan pertama Rossi ke negara tersebut dengan warna VR46.

Informasi lebih lanjut dan detail mengenai rencana kegiatan akan dibagikan dalam beberapa hari mendatang melalui saluran resmi Tim Balap VR46 dan Pertamina Lubricants, tambah pernyataan tersebut.

Rossi, yang meraih kemenangan di Grand Prix 125cc Indonesia tahun 1997, juga pernah melakukan beberapa kunjungan sebagai pembalap Yamaha, bahkan menjadi salah satu bintang iklan untuk line-up motor pabrikan Jepang itu di Indonesia.

Namun, The Doctor pensiun dari Grand Prix tepat sebelum MotoGP kembali ke Indonesia, di sirkuit baru Mandalika, pada tahun 2022.

Pertamina, perusahaan energi milik negara, telah menjadi sponsor utama VR46 sejak tahun 2024. Indonesia juga menjadi tempat peluncuran tim pada bulan Januari.

Morbidelli (GP24) dan di Giannantonio (GP25) saat ini berada di posisi keenam dan ketujuh klasemen pembalap MotoGP, dengan enam putaran tersisa.

Mantan pebalap VR46, Marco Bezzecchi, finis keempat di Sprint Race Indonesia tahun lalu bersama Morbidelli, yang saat itu membela Pramac Racing dan finis keempat di Grand Prix.

Balapan Mandalika dimenangkan oleh Francesco Bagnaia (Sprint) dan sang juara bertahan, Jorge Martin (GP).