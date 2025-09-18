VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir

Valentino Rossi, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio bertolak ke Jakarta pada tanggal 30 September untuk acara kejutan.

Valentino Rossi
Valentino Rossi

Valentino Rossi, bersama dengan duet VR46 Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, akan menghadiri acara spesial di Jakarta pada Selasa (30/9) mendatang.

Detail lebih lengkap dari acara ini, yang terkait dengan promosi MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober dan sponsor utama tim Pertamina, akan diungkapkan beberapa hari mendatang.

“Tim MotoGP kembali ke Jakarta untuk mengungkap kejutan yang didedikasikan untuk seluruh Indonesia,” demikian bunyi pernyataan VR46.

Acara ini akan menandai kunjungan pertama Rossi ke negara tersebut dengan warna VR46.

Informasi lebih lanjut dan detail mengenai rencana kegiatan akan dibagikan dalam beberapa hari mendatang melalui saluran resmi Tim Balap VR46 dan Pertamina Lubricants, tambah pernyataan tersebut.

Rossi, yang meraih kemenangan di Grand Prix 125cc Indonesia tahun 1997, juga pernah melakukan beberapa kunjungan sebagai pembalap Yamaha, bahkan menjadi salah satu bintang iklan untuk line-up motor pabrikan Jepang itu di Indonesia.

Namun, The Doctor pensiun dari Grand Prix tepat sebelum MotoGP kembali ke Indonesia, di sirkuit baru Mandalika, pada tahun 2022.

Pertamina, perusahaan energi milik negara, telah menjadi sponsor utama VR46 sejak tahun 2024. Indonesia juga menjadi tempat peluncuran tim pada bulan Januari.

Morbidelli (GP24) dan di Giannantonio (GP25) saat ini berada di posisi keenam dan ketujuh klasemen pembalap MotoGP, dengan enam putaran tersisa.

Mantan pebalap VR46, Marco Bezzecchi, finis keempat di Sprint Race Indonesia tahun lalu bersama Morbidelli, yang saat itu membela Pramac Racing dan finis keempat di Grand Prix.

Balapan Mandalika dimenangkan oleh Francesco Bagnaia (Sprint) dan sang juara bertahan, Jorge Martin (GP).

In this article

Valentino Rossi
Pertamina Enduro VR46 Racing
Indonesia
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
VR46 Siapkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
3m ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
24m ago
Franco Colapinto
MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
35m ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
47m ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
3h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir
3h ago
Valentino Rossi
F1 Feature
Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku
21h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Yamaha Klaim Feedback Pembalap Terhadap Prototype V4 Selaras
22h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Dall'Igna: Tes Misano "Tak Cukup" untuk Mengatasi Kesulitan Bagnaia
22h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Ledekan Sosial Media Picu Selebrasi Ikonik Marc Marquez di Misano
22h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP