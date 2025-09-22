Luca Marini Memuji Progres MotoGP Honda yang "Luar Biasa"

Finis ketujuh Luca Marini di MotoGP San Marino membuatnya "tidak sepenuhnya puas".

"Jika startnya bagus dan menempatkan saya di posisi keempat atau kelima, saya bisa menyelesaikan balapan di sana," keluhnya.

Itu adalah perubahan mentalitas besar dari musim debutnya bersama Honda, di Marini tidak mencetak poin secara prestasi - hasil P15 di Sachsenring adalah hasil promosi karena penalti tekanan ban untuk rival - sampai putaran kandang di Misano.

Hasil buruk tersebut bahkan memicu rumor bahwa Marini mungkin akan hengkang lebih awal dari Honda.

Hal itu dibantah keras oleh pembalap Italia itu, yang kemudian hanya mencetak 14 poin dan finis terbaik kedua belas tahun lalu, membuatnya berada di posisi ke-22 dan terakhir di antara pembalap full-time.

Sedangkan musim ini, Marini sudah mencatat 94 poin - dengan hasil terbaik keempat dan berada di P12 klasemen - meski melewatkan tiga putaran karena cedera.

Itu adalah progres yang sangat luar biasa dari Honda dan Marini, seperti dituturkan oleh pembalap 28 tahun itu.

"Kami harus sangat puas dan bahagia, karena jika melihat ke belakang, sungguh luar biasa sekarang, level yang bisa kami capai hanya dalam satu tahun," kenang Marini.

"Jadi, kami harus terus berjuang dan mencari hasil selanjutnya, yang bisa lebih baik lagi.

"Tapi mari kita lihat balapan demi balapan. Sekarang kami akan ke Jepang, itu balapan penting bagi Honda dan bagi saya."

Luca Marini, Misano Test (HRC)

"Saya menyukai motor barunya"

Sebelum Motegi, Marini mencatatkan waktu tercepat kesebelas (+0,6 detik) saat tes pasca-balapan Misano, di mana ia membantu persiapan Honda untuk tahun 2026.

“Hari ini kami sangat fokus pada motor untuk tahun depan,” ungkapnya. “Kami merasakan adanya peningkatan, kami menemukan hal yang positif, dan saya senang mengendarai motor baru ini.

“Memang belum lebih cepat saat ini, tetapi potensinya lebih besar.

“Lalu di sore hari, kami mencoba lebih fokus pada apa yang bisa kami lakukan mulai sekarang hingga akhir musim, dengan komponen-komponen yang sudah kami miliki di motor.

“Jadi, ini adalah hari yang positif dan kerja keras yang sangat baik dari semua orang di garasi.”

Aero belakang adalah salah satu hal yang dicoba Marini untuk enam putaran tersisa musim ini.

“Bagian belakang yang berbeda memberi kami lebih banyak downforce, tetapi selalu penting untuk menyeimbangkan downforce sayap, depan dan belakang, agar tikungan dan stabilitasnya bagus,” jelasnya.

“Pada momen tertentu, motor kami penuh dengan sayap, dan sangat stabil di Tikungan 11, 12, dan 13 sehingga saya bilang setiap putaran saya bisa masuk lebih cepat dan semakin cepat, tetapi kemudian saya mulai sedikit kesulitan menikung.

“Jadi kami mencoba mundur sedikit dan menemukan kompromi yang lebih baik.”

Rekan satu timnya Joan Mir melewatkan tes Misano karena cedera leher di Misano.