Marc Marquez Waspadai Mandalika dan Sepang sebagai Tantangan di Flyaway

Marc Marquez memprediksi Mandalika dan Sepang akan menjadi putaran tersulit dalam rangkaian balapan flyaway, seiring ia semakin dekat dengan gelar juara MotoGP 2025.

Pembalap Ducati Lenovo ini terjatuh di Sprint Race untuk pertama kalinya musim ini di Misano, tetapi kemenangan di Grand Prix - dan Alex Marquez finis ketiga - membuatnya tidak kehilangan banyak poin.

Terakhir kali Marc Marquez tidak berada di puncak klasemen adalah saat Alex memimpin klasemen di Jerez, pada bulan April.

Sejak saat itu, Marc Marquez terus menambah keunggulan gelarnya selama 11 putaran sejak saat itu, dan ia kini menuju Jepang dengan keunggulan 182 poin dan peluang match point pertamanya musim ini.

Marc Marquez, 2024 Indonesian MotoGP

"Saya tidak pernah finis di Mandalika"

Motegi juga memulai serangkaian balapan 'flyaway', diikuti oleh Mandalika, Phillip Island, dan Sepang.

Ketika ditanya balapan mana yang diperkirakan paling sulit, pemenang 11 Grand Prix dan 14 Sprint dari 16 putaran itumenjawab: "Mandalika, bersama dengan Sepang.

"Mandalika, mari kita lihat tahun ini apakah kita bisa bersaing untuk meraih kemenangan, tetapi saat ini, saya belum pernah finis Grand Prix di sana!"

Mandalika bergabung dengan kalender MotoGP pada tahun 2022, saat Marquez mengalami gegar otak setelah mengalami kecelakaan parah saat warm-up. Setelah dinyatakan tidak layak balapan, ia kemudian didiagnosis mengalami episode diplopia baru.

Pada tahun 2023, Marquez tersingkir dari balapan Sprint dan Grand Prix Indonesia di musim terakhirnya di Repsol Honda.

Pembalap Spanyol itu mencapai garis finis untuk pertama kalinya di Mandalika dengan finis ketiga pada Sprint tahun lalu untuk Gresini Ducati, sebelum kegagalan mesin memaksanya keluar dari balapan hari Minggu.

"Saya harap ini pertama kalinya saya menyelesaikan balapan hari Minggu dan mari kita lihat apakah kami bisa naik podium," kata Marquez.

Setelah mengklaim kemenangan pertama Red Bull Ring musim ini, ditambah kemenangan di acara perdana Balaton Park, Mandalika dan Portimao sekarang menjadi dua tempat di kalender saat ini yang belum pernah dimenangi Marquez.

Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 San Marino MotoGP

Sementara itu, Marquez telah meraih dua kemenangan dari sepuluh penampilannya di MotoGP Malaysia, pada tahun 2014 dan 2018.

“Jadi Mandalika, bersama dengan Sepang, mungkin merupakan trek yang paling sulit - tetapi kita tidak pernah tahu.

“Karena [Misano] adalah trek yang saya sukai, tetapi Bezzecchi lebih cepat dari saya atau berada di level yang sama, sangat seimbang.

“Setiap balapan, akan ada seseorang yang super cepat, dan yang terpenting adalah bisa berada di antara para pembalap terbaik.”

Alex Marquez (Jerez, Catalunya), Marco Bezzecchi (Silverstone), Francesco Bagnaia (COTA) dan Johann Zarco (Le Mans) pemenang Grand Prix lainnya sejauh musim ini.