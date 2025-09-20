Brad Binder: Miguel Oliveira Terlalu Kencang untuk Tidak Berada di MotoGP

Brad Binder mendukung mantan rekan setimnya Miguel Oliveira: "Saat orang ini sedang bersemangat, dia gila."

Brad Binder mengatakan mantan rekan setimnya, Miguel Oliveira, "terlalu kencang untuk tidak berada di sini" di MotoGP dan berharap "sesuatu akan muncul" untuk pembalap Portugal itu.

Miguel Oliveira menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah kehilangan kursinya di Pramac Yamaha untuk tahun 2026.

Saat ini, satu-satunya opsi MotoGP yang dikabarkan adalah kemungkinan tes Aprilia dan peran wild card, sehingga kemungkinan beralih ke World Superbike semakin besar.

“Saya sudah menjadi rekan setim Miguel selama bertahun-tahun, dan ketika dia sedang bagus, dia luar biasa. Di hari terbaiknya, dia luar biasa,” kata Binder. “Jadi, sangat menyedihkan melihat situasinya saat ini.”

"Tapi sejujurnya, saya merasa pasti ada sesuatu untuknya di luar sana. Sesuatu akan muncul. Dia terlalu cepat untuk tidak berada di sini, pasti.

"Jadi saya sangat berharap dia menemukan sesuatu dan dia menemukan kembali kepercayaan dirinya dan perasaan positif yang pernah dia rasakan sebelumnya, karena saya yakin hasilnya sudah dekat."

Keduanya pernah menjadi rekan satu tim di Moto3 dan Moto2 sebelum bersatu kembali di skuad pabrikan KTM MotoGP pada 2021-2022.

Oliveira tetap menjadi pebalap KTM tersukses dalam hal kemenangan, dengan lima kemenangan di RC16, termasuk satu-satunya kemenangan Tech3 di MotoGP pada 2020.

Setelah dua musim menjadi pebalap satelit RNF/Trackhouse Aprilia, Oliveira dipasangkan dengan Jack Miller di Pramac musim ini.

Namun, langkah awal Yamaha untuk mengontrak bintang WorldSBK Toprak Razgatlioglu membuat salah satu dari mereka harus hengkang pada 2026.

Setelah absen di tiga putaran karena cedera, Oliveira telah pulih dan meraih hasil terbaiknya bersama Yamaha dengan finis di posisi kesembilan pada dua putaran terakhir, tetapi tetap menjadi YZR-M1 paling bawah dalam peringkat kejuaraan.

Opsi WorldSBK Oliveira mencakup jok balap pabrikan di BMW dan Yamaha.

