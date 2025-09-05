RESMI: Mantan Bos F1 Guenther Steiner Mengakuisisi Tech3 MotoGP

Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Guenther Steiner akan mengakuisisi kepemilikan penuh tim MotoGP Tech3.

Kesepakatan ini dikonfirmasi dalam konferensi pers hari Jumat di MotoGP Catalunya, di mana Steiner bergabung dengan pimpinan Tech3, Herve Poncharal, untuk menjelaskan masa depan tim Prancis tersebut.

“Ini adalah kesempatan yang fantastis,” ujar Guenther Steiner. “Tech3 adalah tim yang hebat dengan potensi yang sangat besar dan warisan yang mengesankan.

“Dampak Herve terhadap tim dan MotoGP sendiri tidak dapat dilebih-lebihkan, dan kami merasa terhormat untuk mengambil alih dan terus membangun fondasi tersebut.

“Kami senang menjadi bagian dari paddock MotoGP dan memaksimalkan potensi tim dan olahraga ini seiring dengan perkembangannya, membantu membawanya ke audiens baru.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Rumor bahwa Tech3, yang memasuki kelas premier pada tahun 2001, tengah mencari investor eksternal muncul awal musim ini, dengan pertanyaan tentang komitmen jangka panjang KTM terhadap tim satelitnya menyusul restrukturisasi keuangan baru-baru ini.

Minat terhadap MotoGP juga meningkat sejak Liberty Media, pemilik Formula 1, mengakuisisi hak komersial olahraga tersebut.

Poncharal mengakui pada bulan Juni bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa pihak mengenai berbagai model investasi potensial.

Kesepakatan yang disepakati dengan pemilik baru akan menempatkan Steiner sebagai CEO dengan mitra proyek Richard Coleman sebagai Team Principal mulai tahun 2026.

Poncharal akan terus memimpin Tech3 hingga musim 2025 saat ini. Ia kemudian akan 'bertransisi ke peran konsultan, membina talenta muda sambil mewariskan pengalamannya yang tak ternilai di MotoGP'.

Article continues below ADVERTISEMENT

Tim akan terus berkompetisi sebagai 'Tech3', menggunakan mesin KTM, dan mempertahankan markas lama mereka di Bormes-les-Mimosas, Prancis.

“Ini adalah akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari era yang menarik bagi kita semua,” kata Poncharal.

“Saya sangat bangga dengan semua yang telah kami capai sejak Tech3 lahir, memenangkan balapan MotoGP dan meraih begitu banyak podium, serta apa yang telah kami bangun selama beberapa dekade ini dengan semua orang yang pernah kami temui.

“Ketika Guenther mendekati saya dengan minat pada tim ini, rasanya saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan ini. Saya tahu bahwa Guenther akan memimpin tim dengan arahan, ambisi, dan integritas – tidak melupakan sedikit semangat rock'n'roll yang menjadi fondasinya.

“Tech3 akan berada di tangan yang tepat untuk membantunya berkembang lebih pesat di era baru MotoGP ini.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Steiner bergabung dengan CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mantan Sporting Director di Ferrari, dan Team Principal Trackhouse, Davide Brivio, dalam perpindahannya dari F1 ke MotoGP.

Brivio memenangkan gelar MotoGP untuk Yamaha dan Suzuki sebelum beberapa musim di F1 bersama Alpine, diikuti dengan kembalinya ke dunia roda dua di awal tahun lalu.

“Merupakan suatu kebahagiaan menyambut Guenther ke MotoGP,” ujar Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer MotoGP. “Kami berada di momen yang luar biasa untuk olahraga ini, melanjutkan lintasan pertumbuhan kami, dan siap untuk mempercepatnya lebih jauh lagi.

"Warisan Tech3 telah membuktikannya sendiri, begitu pula kontribusi Hervé terhadap olahraga ini, dan era baru ini akan terus membangunnya lebih jauh lagi, jadi ini adalah situasi yang saling menguntungkan."

"Meskipun ia akan tetap ada saat ia beralih ke peran konsultan mulai tahun depan, kami ingin berterima kasih kepada Hervé atas semua pencapaian dan kontribusinya bagi MotoGP, dan menyambut Guenther dan Richard dengan hangat di paddock kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami semua senang bisa bekerja sama."

Kontrak Tech3 berlaku untuk tahun 2026

Tech3 memiliki kontrak dengan KTM serta pebalap Maverick Vinales dan Enea Bastianini hingga akhir musim depan, tahun terakhir sebelum era 850cc yang baru.

Tech3 naik ke kelas 500cc setelah memenangkan gelar juara dunia 250cc tahun 2000 bersama Olivier Jacque.

Bertahan di Yamaha dari tahun 2001-2019, Tech3 menarik perhatian dengan beralih ke proyek KTM yang sedang berkembang, tetapi meraih kemenangan MotoGP pertama yang telah lama dinantikan bersama Miguel Oliveira pada tahun berikutnya.

Tech3, yang juga telah meraih kemenangan di kelas Moto2 dan Moto3, saat ini juga mengelola tim KTM di Moto3 dan MotoE.

Article continues below ADVERTISEMENT

Steiner dikenal sebagai Team Principal dan salah satu pendiri Haas F1 yang cukup vokal dan ikonik.

Setelah memulai kariernya sebagai insinyur reli, kariernya di motorsport telah berkembang pesat dalam empat dekade sejak saat itu, termasuk peran senior di Jaguar Racing dan Red Bull Racing.

Steiner telah mengevaluasi peluang di MotoGP selama lebih dari dua tahun. Transaksi akuisisi ini akan didanai oleh sekelompok investor yang dipimpin oleh IKON Capital.

Coleman menambahkan lebih dari satu dekade pengalaman di level kejuaraan dunia, setelah bekerja secara ekstensif di Touring Cars dan mendirikan perusahaan konsultan manajemen olahraganya sendiri.