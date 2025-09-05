MotoGP Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona

Hasil latihan Jumat MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari 22.

Pedro Acosta, 2025 Catalan MotoGP
Berbekal ban baru, Pedro Acosta dan Johann Zarco mengungguli Marc Marquez pada latihan pembuka MotoGP Catalunya 2025.

MotoGP Barcelona 2025 - Catalunya - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1'38.979s16/18354k
2Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.095s19/20350k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.219s4/19352k
4Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.389s12/14347k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.405s5/19347k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.440s15/18348k
7Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.515s18/21354k
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.524s19/20345k
9Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.573s17/18350k
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.626s14/17351k
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.765s14/16348k
12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.792s13/17348k
13Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.909s18/19347k
14Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.941s15/21343k
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.947s8/19346k
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.976s16/19347k
17Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.007s5/18352k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.060s6/19346k
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+1.180s6/20348k
20Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.244s4/15351k
21Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+1.371s5/20346k
22Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+1.472s16/17347k
23Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+1.556s12/19351k
24Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.011s4/17345k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 38.190s (2024)
Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Marquez tercepat hampir sepanjang sesi, finis 0,219 detik dari posisi teratas dengan ban depan Soft dan ban belakang Medium lama.

Saat Marquez berusaha memperpanjang rekor 14 kemenangan beruntunnya akhir pekan ini, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mencari konfirmasi perubahan setup signifikan di Balaton Park.

Namun, pembalap Italia itu hanya unggul atas Somkiat Chantra pagi ini di posisi ke-23, 1,5 detik di belakang Acosta.

Maverick Vinales dari Tech3 sedang mencoba comeback dari bahu di Sachsenring dan tampil impresif di posisi keempat, dengan ban baru, pagi ini.

Alex Marquez bergabung dengan saudaranya untuk tetap menggunakan ban bekas, sementara Luca Marini, Brad Binder, Marco Bezzecchi, dan Aleix Espargaro mendapat keuntungan pergantian ban yang terlambat.

Rekan setim Vinales di Tech3, Enea Bastianini, menjadi pembalap ketiga di sepuluh besar yang tetap menggunakan ban bekas.

Pembalap Pramac Yamaha 2026 yang baru dikonfirmasi, Jack Miller, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan ini, di ujung lintasan lurus belakang, sebelum naik ke posisi kesebelas.

Rookie LCR, Somkiat Chantra, yang absen karena cedera ligamen lutut setelah putaran Belanda, juga akan kembali beraksi akhir pekan ini.

Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro - yang terpaksa mengundurkan diri dari rencana penampilan di Balaton Park bersama LCR karena cedera punggung dalam kecelakaan sepeda - mendapatkan wild card untuk balapan kandangnya.

Espargaro memenangkan MotoGP Catalunya 2023 untuk Aprilia dan meraih kemenangan Sprint Race setelah pengumuman pensiunnya musim lalu.

Aprilia akan menurunkan pembalap pengujinya, Lorenzo Savadori, dengan RS-GP kelimanya akhir pekan ini.

