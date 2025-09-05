MotoGP Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
Hasil latihan Jumat MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari 22.
Berbekal ban baru, Pedro Acosta dan Johann Zarco mengungguli Marc Marquez pada latihan pembuka MotoGP Catalunya 2025.
MotoGP Barcelona 2025 - Catalunya - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'38.979s
|16/18
|354k
|2
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.095s
|19/20
|350k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.219s
|4/19
|352k
|4
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.389s
|12/14
|347k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.405s
|5/19
|347k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.440s
|15/18
|348k
|7
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.515s
|18/21
|354k
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.524s
|19/20
|345k
|9
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.573s
|17/18
|350k
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.626s
|14/17
|351k
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.765s
|14/16
|348k
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.792s
|13/17
|348k
|13
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.909s
|18/19
|347k
|14
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.941s
|15/21
|343k
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.947s
|8/19
|346k
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.976s
|16/19
|347k
|17
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.007s
|5/18
|352k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.060s
|6/19
|346k
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+1.180s
|6/20
|348k
|20
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.244s
|4/15
|351k
|21
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.371s
|5/20
|346k
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+1.472s
|16/17
|347k
|23
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.556s
|12/19
|351k
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.011s
|4/17
|345k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Barcelona:
Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 38.190s (2024)
Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
Marquez tercepat hampir sepanjang sesi, finis 0,219 detik dari posisi teratas dengan ban depan Soft dan ban belakang Medium lama.
Saat Marquez berusaha memperpanjang rekor 14 kemenangan beruntunnya akhir pekan ini, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mencari konfirmasi perubahan setup signifikan di Balaton Park.
Namun, pembalap Italia itu hanya unggul atas Somkiat Chantra pagi ini di posisi ke-23, 1,5 detik di belakang Acosta.
Maverick Vinales dari Tech3 sedang mencoba comeback dari bahu di Sachsenring dan tampil impresif di posisi keempat, dengan ban baru, pagi ini.
Alex Marquez bergabung dengan saudaranya untuk tetap menggunakan ban bekas, sementara Luca Marini, Brad Binder, Marco Bezzecchi, dan Aleix Espargaro mendapat keuntungan pergantian ban yang terlambat.
Rekan setim Vinales di Tech3, Enea Bastianini, menjadi pembalap ketiga di sepuluh besar yang tetap menggunakan ban bekas.
Pembalap Pramac Yamaha 2026 yang baru dikonfirmasi, Jack Miller, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan ini, di ujung lintasan lurus belakang, sebelum naik ke posisi kesebelas.
Rookie LCR, Somkiat Chantra, yang absen karena cedera ligamen lutut setelah putaran Belanda, juga akan kembali beraksi akhir pekan ini.
Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro - yang terpaksa mengundurkan diri dari rencana penampilan di Balaton Park bersama LCR karena cedera punggung dalam kecelakaan sepeda - mendapatkan wild card untuk balapan kandangnya.
Espargaro memenangkan MotoGP Catalunya 2023 untuk Aprilia dan meraih kemenangan Sprint Race setelah pengumuman pensiunnya musim lalu.
Aprilia akan menurunkan pembalap pengujinya, Lorenzo Savadori, dengan RS-GP kelimanya akhir pekan ini.