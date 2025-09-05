MotoGP Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona

Berbekal ban baru, Pedro Acosta dan Johann Zarco mengungguli Marc Marquez pada latihan pembuka MotoGP Catalunya 2025.

MotoGP Barcelona 2025 - Catalunya - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'38.979s 16/18 354k 2 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.095s 19/20 350k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.219s 4/19 352k 4 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.389s 12/14 347k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.405s 5/19 347k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.440s 15/18 348k 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.515s 18/21 354k 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.524s 19/20 345k 9 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.573s 17/18 350k 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.626s 14/17 351k 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.765s 14/16 348k 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.792s 13/17 348k 13 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.909s 18/19 347k 14 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.941s 15/21 343k 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.947s 8/19 346k 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.976s 16/19 347k 17 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.007s 5/18 352k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.060s 6/19 346k 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +1.180s 6/20 348k 20 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.244s 4/15 351k 21 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.371s 5/20 346k 22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +1.472s 16/17 347k 23 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.556s 12/19 351k 24 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.011s 4/17 345k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 38.190s (2024)

Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Marquez tercepat hampir sepanjang sesi, finis 0,219 detik dari posisi teratas dengan ban depan Soft dan ban belakang Medium lama.

Saat Marquez berusaha memperpanjang rekor 14 kemenangan beruntunnya akhir pekan ini, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mencari konfirmasi perubahan setup signifikan di Balaton Park.

Namun, pembalap Italia itu hanya unggul atas Somkiat Chantra pagi ini di posisi ke-23, 1,5 detik di belakang Acosta.

Maverick Vinales dari Tech3 sedang mencoba comeback dari bahu di Sachsenring dan tampil impresif di posisi keempat, dengan ban baru, pagi ini.

Alex Marquez bergabung dengan saudaranya untuk tetap menggunakan ban bekas, sementara Luca Marini, Brad Binder, Marco Bezzecchi, dan Aleix Espargaro mendapat keuntungan pergantian ban yang terlambat.

Rekan setim Vinales di Tech3, Enea Bastianini, menjadi pembalap ketiga di sepuluh besar yang tetap menggunakan ban bekas.

Pembalap Pramac Yamaha 2026 yang baru dikonfirmasi, Jack Miller, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan ini, di ujung lintasan lurus belakang, sebelum naik ke posisi kesebelas.

Rookie LCR, Somkiat Chantra, yang absen karena cedera ligamen lutut setelah putaran Belanda, juga akan kembali beraksi akhir pekan ini.

Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro - yang terpaksa mengundurkan diri dari rencana penampilan di Balaton Park bersama LCR karena cedera punggung dalam kecelakaan sepeda - mendapatkan wild card untuk balapan kandangnya.

Espargaro memenangkan MotoGP Catalunya 2023 untuk Aprilia dan meraih kemenangan Sprint Race setelah pengumuman pensiunnya musim lalu.

Aprilia akan menurunkan pembalap pengujinya, Lorenzo Savadori, dengan RS-GP kelimanya akhir pekan ini.