Apakah Perubahan 2cm Berhasil Mengubah Musim 2025 Bagnaia?

Francesco Bagnaia dari Ducati mengatakan perubahan set-up "kurang dari dua sentimeter" di Hungaria membawanya "kembali ke masa lalu" dan meningkatkan kepercayaan dirinya jelang MotoGP Catalan.

Juara dunia dua kali ini menjalani akhir pekan terburuknya musim ini di Balaton Park, berjuang keras sepanjang putaran Hungaria hingga Minggu.

Meskipun hanya finis di posisi kesembilan di Grand Prix Hungaria, Pecco merasa optimis dengan performanya setelah melakukan sejumlah perubahan setup radikal dengan Ducati GP25.

Memasuki Grand Prix Catalan, Bagnaia lebih terbuka tentang apa yang berubah pada motornya dan mengapa ia mampu berkendara lebih baik.

"Kita bicara tentang selisih kurang dari dua sentimeter, kami berada di titik terendah musim ini dan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba sesuatu yang benar-benar berbeda,” ujarnya pada hari Kamis.

“Saya selalu memiliki kepercayaan diri yang maksimal, saya berhasil mengatur ulang untuk menghadapi akhir pekan dengan mentalitas yang tepat.

“Tapi kemudian saya langsung mencapai batas dan kesulitan untuk melampaui batas itu.

“Di balapan terakhir saya mampu mengikuti pembalap lain dan menyalip, mengelola konsumsi gas dan bahan bakar dengan lebih baik.

“Itu fantastis. Ini membuat saya berpikir saya bisa memulai akhir pekan dengan arah yang berbeda.

“Dibandingkan sebelumnya, yang berubah adalah sekarang saya bisa mengerem di tikungan sambil mempertahankan kemiringan, sesuatu yang saya tidak bisa sepanjang musim.

“Jika Anda tidak bisa mengerem saat miring, Anda akan celaka. Itu masalah saya.

“Kami telah mencoba solusi kompromi, tetapi sekarang saya mengerti bahwa pilihan setengah-setengah tidak pernah berhasil.

"Itu seperti kembali ke masa lalu. Itu selalu merupakan langkah nekat ketika Anda mencoba membuat perbedaan besar."

Bagnaia memenangkan Grand Prix Catalan dan Grand Prix Solidaritas yang digelar di Barcelona tahun lalu.