Gelar MotoGP 2025 Marc Marquez "Comeback Terbesar di Dunia Olahraga"

Marc Marquez berada di ambang salah satu comeback terhebat dalam sejarah olahraga.

Hal itu diungkapkan oleh rekan senegara sekaligus rivalnya, Pedro Acosta, yang mengatakan bahwa gelar MotoGP ketujuh yang telah lama dinantikan Marquez akan menempatkannya di antara para olahragawan terbaik di dunia, termasuk legenda NBA Michael Jordan.

“Saya sudah mengatakan beberapa minggu yang lalu bahwa Marc jelas akan memenangkan kejuaraan,” ujar Acosta, pembalap KTM, pada hari Kamis di MotoGP Barcelona. “Namun, ketika ia menang, itu akan menjadi [salah satu] comeback terbesar seorang atlet dalam sejarah olahraga.

“Karena kita bisa membandingkannya dengan Michael Jordan ketika ia bermain bisbol dan kemudian kembali ke bola basket.

“Saya pikir ia akan menjadi pembalap MotoGP pertama yang bisa duduk di klasemen [legenda Spanyol] Nadal, Alonso, dan Gasol.

“Untuk ini, saya pikir ini akan menjadi salah satu comeback terhebat dalam olahraga ini.”

Setelah memenangkan enam gelar dalam tujuh tahun di Honda, karier Marquez menemui jalan terjal setelah komplikasi cedera lengan di Jerez 2020, kambuhnya diplopia, dan motor Honda yang tidak kompetitif.

Sejak olahraga ini dimulai pada tahun 1949, belum pernah ada pembalap yang merebut kembali gelar 500cc/MotoGP setelah kalah lebih dari tiga tahun berturut-turut. Saat ini, Marquez menjalani lima musim tanpa gelar.

Namun setelah berpisah dari Honda, ia menghidupkan kembali kariernya dengan pindah ke Gresini musim lalu, kemudian direkrut oleh tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025.

Sejauh ini, Marquez telah memenangkan sepuluh dari 14 Grand Prix dan 14 balapan terakhir berturut-turut, termasuk Sprint.

Dengan keunggulan poin yang dimilikinya, pembalap berusia 32 tahun ini berpeluang meraih gelar pertamanya akhir pekan depan di Misano, dengan enam putaran tersisa.