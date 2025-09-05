Miller Bertekad Memainkan Peran Kunci dalam Proyek V4 Yamaha

Bertahannya Jack Miller di Pramac Yamaha berarti ia akan mengemban peran penting dalam pengembangan motor V4 Yamaha untuk musim MotoGP 2026.

Berbeda dari Fabio Quartararo yang hanya membalap untuk YZR-M1, dan satu-satunya musim Alex Rins dengan mesin V4 di Honda diganggu cedera, Miller memiliki pengalaman 10 tahun dengan motor V4 dari tiga pabrikan berbeda.

Setelah dipastikan bertahan di Pramac Yamaha, Miller mengaku bersemangat dengan masa depan skuat garpu tala di MotoGP.

"Saya sungguh, sungguh, sungguh ingin menjadi bagian dari proyek ini ke depannya, terutama dengan apa yang akan terjadi di masa depan," ujar Miller kepada MotoGP.com. "Mereka bekerja sangat keras di balik layar dan berusaha menghadirkan paket baru, platform baru untuk kami.

"Jika kami bisa memulai dengan kondisi yang sama seperti saat ini, siapa yang tahu batasnya.

"Kami merasa hampir mencapai batas maksimal dengan platform yang ada saat ini. Jadi, mendapatkan kesempatan untuk membantu pengembangan, membantu keseluruhan proyek, sungguh luar biasa bagi saya.

"Saya tidak sabar menantikan kesempatan itu. Saya tahu akan ada banyak hari-hari yang panjang dan berat di depan, tetapi itulah hari-hari yang sangat saya nikmati."

Miller tiga tahun membalap untuk Honda, dan kemudian lima tahun untuk Ducati, memenangi balapan untuk keduanya. Setelah itu, Miller pindah ke KTM selama dua musim, menambahkan podium ke dalam CV-nya sebelum pindah ke Yamaha musim ini.

Berbekal pengalaman tersebut, Miller yakin ia bisa menawarkan sudut pandang unik kepada Yamaha.

"Saya sudah mengendarai hampir semuanya sekarang. Jadi, Anda bisa memilah-milah bagian dan baut dari setiap merek, lalu mencoba menyampaikan informasi sejelas dan sedalam mungkin."

Laptime prototype V4 Yamaha masih dirahasiakan, tetapi proyek ini akan menjadi sorotan akhir pekan depan di Misano, saat pembalap tes Augusto Fernandez akan menjalani debut balapan wild card.

Quartararo, dan kemungkinan pembalap lainnya, akan mencoba motor tersebut selama tes pasca-balapan.

Sampai saat itu, Miller mengatakan kemajuan dengan motor inline saat ini masih penting:

“Jelas ini adalah awal yang baru untuk tahun depan. Namun, baik itu elektronik dan sebagainya, strategi, dll., kami akan mencoba mengembangkannya sebaik mungkin di akhir pekan balapan untuk mentransfer informasi tersebut ke motor baru.

“Dan di akhir pekan balapan di mana kami lebih kompetitif, kami akan mencoba meraih poin sebanyak mungkin. Kami sudah menjalani beberapa balapan yang cukup baik tahun ini. Kami juga mengalami beberapa balapan yang mengecewakan.

“Tetapi berada di posisi lima besar itu menyenangkan. Dan kami tahu dengan platform saat ini, beberapa trek balap, kami akan lebih kompetitif daripada yang lain.”