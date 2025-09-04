RESMI: Jack Miller Lengkapi Line-Up Pramac Yamaha untuk 2026

Yamaha mengumumkan Jack Miller akan tetap di Pramac bersama rekrutan barunya, Toprak Razgatlioglu, untuk musim MotoGP 2026.

Miller kembali ke Pramac, yang menjalani musim transisi dari Ducati ke Yamaha, setelah membalap untuk tim tersebut antara musim 2018-2020.

Meski tidak mampu menandingi prestasi gemilang bintang pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, Miller muncul sebagai pembalap YZR-M1 terbaik berikutnya, baik dalam hasil balapan (P5) dan posisi klasemen, meski hanya berada di P17.

Miller, yang juga membantu Yamaha finis kedua pada balapan ketahanan Suzuka 8 Hours saat jeda musim panas MotoGP, mengungkapkan rasa frustrasinya atas penundaan yang terus berlanjut dalam menentukan masa depannya di Hungaria terakhir kali.

Namun, kesepakatan baru diperkirakan telah tercapai pada akhir pekan di Balaton Park.

“Saya sangat senang dan antusias untuk tetap bersama Yamaha dan Prima Pramac Yamaha MotoGP Team,” ujar Miller.

“Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa untuk kembali ke Pramac Racing. Saya menantikan untuk bekerja keras bersama Yamaha guna membantu mengembangkan motor dan memperkecil ketertinggalan dengan pabrikan lain.

“Saya yakin yang terbaik masih akan datang. Yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yamaha, Pramac Racing, dan kepada kedua Paolo, Pavesio dan Campinoti, atas kepercayaan mereka yang berkelanjutan atas kontribusi saya untuk proyek ini.”

Kemampuan Miller sebagai pembalap pengembang dan pengalamannya dengan motor Honda, Ducati dan KTM sangat dihargai oleh Yamaha di tengah persiapan mereka untuk meluncurkan prototype V4 baru mereka untuk tahun 2026 dan motor generasi baru bermesin 850cc pada tahun 2027.

"Kami senang mengonfirmasi bahwa Jack akan melanjutkan perjalanannya bersama Prima Pramac Yamaha MotoGP Team," ujar Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Motor Racing.

"Energi Jack, pengalamannya yang luas, dan kemampuan adaptasinya yang terbukti di berbagai mesin telah menjadikannya anggota tim kami yang sangat berharga dan langsung cocok untuk proyek kami.

"Di musim yang diwarnai oleh evolusi dan inovasi yang pesat, kepositifan, pola pikir proaktif, dan kehadiran Jack yang selalu menginspirasi telah menjadi kekuatan pendorong di Yamaha dan tim Pramac.

"Dengan pengalaman satu tahun penuh bersama Yamaha, kualitas-kualitas ini akan menjadi aset yang luar biasa saat kami menatap musim 2026."

Bos Pramac, Paolo Campinoti, menambahkan: “Bukan rahasia lagi bahwa saya sangat menyayangi Jack, seorang pebalap yang mengalami tahap penting dalam kariernya bersama Pramac Racing dan kembalinya musim ini disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh anggota tim.

“Selain sisi manusia, kontribusi Jack sangat krusial dalam mendukung Yamaha dalam pengembangan YZR-M1. Konfirmasinya sebagai pebalap resmi Yamaha bersama Prima Pramac Yamaha untuk tahun 2026 sangatlah penting dan berharga.”

Pengumuman Miller berarti rekan setimnya, Miguel Oliveira, yang awalnya diberi kontrak dua tahun, akan hengkang di akhir musim pertamanya bersama tim.

Pemimpin klasemen Moto2, Manuel Gonzalez, juga dikabarkan masuk radar Yamaha, setelah gagal mendapatkan Diogo Moreira yang pindah ke Honda. Gonzalez kini siap untuk tetap di kelas menengah.

Kesepakatan Moreira, untuk menggantikan Somkiat Chantra di LCR, kini menjadi satu-satunya kontrak tersisa untuk tahun 2026 yang belum dikonfirmasi secara resmi.