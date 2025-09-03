Quartararo: MotoGP Catalunya "Salah Satu Favorit Saya, Tapi…"

Menuju libur musim panas dengan serangkaian finis enam besar - termasuk podium Sprint di Sachsenring - Fabio Quartararo hanya finis ke-10 sebagai hasil terbaiknya dari empat balapan terakhir.

Insiden dan penalti turut berperan, sementara layout stop-go di Red Bull Ring dan Balaton Park mengekspos kelemahan Yamaha.

MotoGP Catalunya akhir pekan ini menghadirkan trek yang lebih mengalir, dengan beberapa tikungan cepat yang lebih sesuai dengan DNA YZR-M1.

Quartararo meraih kemenangan untuk Yamaha di Barcelona pada tahun 2020 dan 2022, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, rendahnya grip sirkuit telah membuat YZR-M1 kesulitan.

"Kami di Montmelo – ini salah satu sirkuit favorit saya. Tapi kami tidak tiba di sini dengan momentum sebaik yang kami harapkan," kata Quartararo.

"Saya penasaran untuk melihat apakah grip kami akan lebih baik akhir pekan ini. Bagaimanapun, kami akan, seperti biasa, melakukan yang terbaik untuk berada di 10 besar pada hari Jumat, lalu kami akan melanjutkan dari sana."

Yamaha tiba dengan data dari uji coba privat awal tahun ini, tetapi direktur tim Massimo Meregalli mengakui:

"Sayangnya, cengkeraman di trek ini tidak pernah terlalu tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu mendapatkan hasil yang beragam di sana: biasanya bagus di pagi hari, tetapi kami lebih kesulitan di sesi sore yang lebih panas.

"Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Meskipun ini bukan salah satu sirkuit terkuat kami, kami akan memulai GP dengan mengerahkan banyak upaya dan tidak akan menganggap remeh apa pun untuk memaksimalkan performa kami."

Quartararo, yang akan menguji prototype V4 Yamaha untuk pertama kalinya di Tes Misano tanggal 15 September, saat ini duduk di posisi ke-10 klasemen dengan delapan putaran tersisa.