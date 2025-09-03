Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya

"Perubahan besar" yang dilakukan Francesco Bagnaia memberi harapan saat ia menuju Catalunya.

Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP

Francesco Bagnaia boleh saja finis 14,8 detik  di belakang Marc Marquez di Balaton Park, tapi perubahan setup radikal membantunya menemukan feeling yang bagus.

Apa yang berubah tidak jelas, tapi Bagnaia mengisyaratkan itu di seputar geometri: "Sulit dijelaskan, tapi kami berubah beberapa sentimeter. Jadi, sangat besar.

"Saya mulai merasa sedikit lebih baik saat mengerem, sedikit lebih baik saat masuk tikungan."

Masalah Bagnaia yang terus berlanjut disorot kamera TV di awal akhir pekan Hungaria, dengan roda belakang Ducati-nya terlihat melayang di udara.

“Dari data, sangat jelas, karena ketika Anda bisa melihatnya di televisi, bayangkan saja di data tersebut,” kata Bagnaia.

“Kami sedang berusaha mencari solusi bersama. Saat ini sulit karena pembalap lain, seperti Marc, tidak mengalami masalah seperti saya.”

Dua sirkuit stop-and-go terakhir mengekspos kelemahan Bagnaia dengan GP25, tetapi putaran Barcelona akhir pekan ini menawarkan layout yang jauh lebih mengalir.

Pebalap Italia itu juga kembali setelah mendominasi final November lalu dengan meraih pole position, Sprint, dan Grand Prix.

“Soal Balaton, jika kita melihat peringkatnya, itu jelas merupakan salah satu akhir pekan paling sulit tahun ini,” kenang Bagnaia menjelang akhir pekan Catalunya.

“Setelah kualifikasi, kami memutuskan untuk membuat beberapa perubahan yang sangat signifikan pada motor, dan saya merasa nyaman kembali membalap, terutama saat balapan hari Minggu.

“Kami akan melanjutkan jalur ini, berusaha untuk memastikan perasaan baik yang sama di trek ini juga.”

Bagnaia tetap berada di posisi ketiga di Kejuaraan Dunia MotoGP, 52 poin di belakang Alex Marquez, tetapi sekarang berada di bawah tekanan yang semakin besar dari Marco Bezzecchi.

Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Wolff Percaya 100% Terhadap Antonelli setelah GP Belanda yang Horror
3m ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya
11m ago
Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Duo VR46 Mengejar Pedro Acosta Menuju MotoGP Barcelona
26m ago
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang "Semakin Dekat"
35m ago
Marc Marquez
F1 News
Isack Hadjar Diprediksi sebagai Pembalap Red Bull Berikutnya
52m ago
Isack Hadjar

More News

MotoGP News
Tech3 KTM Yakin MotoGP Barcelona akan Menguntungkan Bastianini
1h ago
Enea Bastianini
F1 News
Ferrari Ungkap Livery Penghormatan Niki Lauda untuk GP Italia
1h ago
The special livery Ferrari will run at Monza
WSBK News
Rekor WorldSBK yang Dikejar Toprak Razgatlioglu di Magny Cours
18h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Apakah Marc Marquez akan Mengubah Mentalitasnya setelah Kunci Gelar?
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Feature
Line-Up Pembalap MotoGP 2026: Situasi Grid Sejauh Ini
18h ago
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 Hungarian MotoGP