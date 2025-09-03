Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya

Francesco Bagnaia boleh saja finis 14,8 detik di belakang Marc Marquez di Balaton Park, tapi perubahan setup radikal membantunya menemukan feeling yang bagus.

Apa yang berubah tidak jelas, tapi Bagnaia mengisyaratkan itu di seputar geometri: "Sulit dijelaskan, tapi kami berubah beberapa sentimeter. Jadi, sangat besar.

"Saya mulai merasa sedikit lebih baik saat mengerem, sedikit lebih baik saat masuk tikungan."

Masalah Bagnaia yang terus berlanjut disorot kamera TV di awal akhir pekan Hungaria, dengan roda belakang Ducati-nya terlihat melayang di udara.

“Dari data, sangat jelas, karena ketika Anda bisa melihatnya di televisi, bayangkan saja di data tersebut,” kata Bagnaia.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami sedang berusaha mencari solusi bersama. Saat ini sulit karena pembalap lain, seperti Marc, tidak mengalami masalah seperti saya.”

Dua sirkuit stop-and-go terakhir mengekspos kelemahan Bagnaia dengan GP25, tetapi putaran Barcelona akhir pekan ini menawarkan layout yang jauh lebih mengalir.

Pebalap Italia itu juga kembali setelah mendominasi final November lalu dengan meraih pole position, Sprint, dan Grand Prix.

“Soal Balaton, jika kita melihat peringkatnya, itu jelas merupakan salah satu akhir pekan paling sulit tahun ini,” kenang Bagnaia menjelang akhir pekan Catalunya.

“Setelah kualifikasi, kami memutuskan untuk membuat beberapa perubahan yang sangat signifikan pada motor, dan saya merasa nyaman kembali membalap, terutama saat balapan hari Minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami akan melanjutkan jalur ini, berusaha untuk memastikan perasaan baik yang sama di trek ini juga.”

Bagnaia tetap berada di posisi ketiga di Kejuaraan Dunia MotoGP, 52 poin di belakang Alex Marquez, tetapi sekarang berada di bawah tekanan yang semakin besar dari Marco Bezzecchi.