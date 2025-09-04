Marc Marquez: Barcelona Bukan Salah Satu Trek MotoGP Favorit Saya

Dominasi Marc Marquez menempatkan Ducati di ambang gelar konstruktor MotoGP 2025 di Catalunya.

Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP

Memenangkan 14 balapan beruntun dari 7 putaran terakhir, Marc Marquez semakin dekat menuju gelar MotoGP ketujuh yang lama ditunggu.

Itu belum dipastikan di Catalunya akhir pekan ini, tapi dominasinya menempatkan Ducati di ambang gelar konstruktor MotoGP lainnya.

Ducati, yang baru kalah dua kali musim ini di GP Prancis dan Inggris, saat ini sudah memegang keungggulan 276 poin atas Aprilia.

Pabrikan Borgo Panigale itu akan memastikan gelar pabrikan keenam jika meninggalkan Barcelona dengan keunggulan 259 poin.

Dengan hanya hasil balapan terbaik dari masing-masing pabrikan yang dihitung, Marquez menyumbang sebagian besar dari total keunggulan Ducati di klasemen.

Satu-satunya pengecualian adalah GP COTA dan Jerez, di mana ia terjatuh, ditambah Silverstone Sprint, ketika adiknya, Alex Marquez, meraih kemenangan untuk Gresini.

Barcelona bukanlah tempat yang ramah untuk Marquez, dengan hanya dua kemenangan kelas premier, pada tahun 2014 dan 2019.

Tapi setelah menguasai sirkuit 'lemah' lainnya seperti Qatar, Mugello, Assen, dan Austria musim ini, hanya sedikit yang memprediksi bahwa rentetan kemenangan #93 akan berakhir di Catalunya.

“Ini bukan salah satu trek terbaik saya, setidaknya di atas kertas, bahkan dalam hal hasil,” kata Marquez, yang dominasinya saat ini dimulai di Aragon.

“Bagaimanapun, ini adalah balapan kandang saya dan atmosfer yang diciptakan oleh para penggemar selalu unik dan istimewa.

“Mulai latihan bebas hari Jumat, kami akan mencoba memahami nilai sebenarnya di lapangan.

“Kami akan tetap fokus dan membawa pulang poin sebanyak mungkin, mengingat trek ini sangat menghargai kemampuan berkendara dan teknik para rival kami.”

Marquez menuju Montmelo dengan keunggulan 175 poin dari adiknya, bintang Gresini Ducati Alex Marquez.

Untuk membuka kemungkinan matematis di Misano, Marc harus menambah keunggulan di klasemen menjadi setidaknya 185 poin akhir pekan ini.

Ducati Lenovo juga berada di jalur yang tepat untuk gelar juara tim tahun ini - di mana poin dari kedua pembalap diperhitungkan - karena memegang keunggulan 277 poin dari Gresini.

Klasemen Konstruktor MotoGP 2025 (setelah Putaran 14/22)

(Hanya hasil terbaik dari setiap balapan yang dihitung)

  1. Ducati: 504
  2. Aprilia: 228 (-276)
  3. KTM: 215 (-289)
  4. Honda: 175 (-329)
  5. Yamaha: 140 (-364)
