Duo VR46 Mengejar Pedro Acosta Menuju MotoGP Barcelona

Dilompati Pedro Acosta di klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP, pembalap VR46 Ducati, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, tiba di Barcelona dengan selisih sepuluh poin dari bintang KTM tersebut.

Ketiga pembalap awalnya berimbang menuju Balaton Park, dan duet VR46 awalnya unggul ketika di Giannantonio dan Morbidelli naik podium Sprint Race di belakang Marc Marquez.

Namun, masalah teknis memaksa di Giannantonio untuk memulai Grand Prix dari pit lane, sementara Acosta bangkit dari kecelakaan Sprint-nya untuk finis kedua di belakang Marquez. Morbidelli melintasi garis finis di urutan keenam.

Perubahan tersebut menempatkan Acosta unggul tiga poin dari Morbidelli, yang dikonfirmasi bertahan di VR46 pada hari Selasa, sementara Diggia terpaut tujuh poin lagi.

Dengan Marquez yang semakin menjauh di depan, dan jarak yang jauh antara Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi, perebutan posisi kelima saat ini menjadi pertarungan paling sengit di sepuluh besar.

"Kami menuju Grand Prix Catalunya dengan pengumuman resmi perpanjangan kontrak saya dengan tim untuk tahun depan, dan saya sangat senang karenanya," kata Morbidelli.

"Barcelona adalah trek yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan Hungaria, tempat kami balapan dua minggu lalu. Sirkuit ini sangat kami kenal, tempat kami telah melakukan banyak putaran, baik di Grand Prix maupun saat uji coba.

"Cengkeramannya juga cukup unik, jadi akan menantang. Hasil yang kami raih di balapan terakhir seharusnya menunjukkan arah yang harus kami ikuti untuk akhir pekan ini."

Di Giannantonio, yang bersemangat untuk membangun podium Sprint-nya, juga optimis.

"Saya sangat menyukai trek Barcelona – mungkin salah satu layout terindah di kalender," ujarnya.

"Sangat berbeda dengan sirkuit Hungaria. Kemungkinan cengkeramannya akan jauh lebih rendah, jadi kami perlu sedikit berlatih dan mencari cara untuk mencapai feeling yang sama seperti di Balaton.

"Saya berharap akhir pekan ini berjalan lancar di mana kami dapat berlatih secara konsisten. Saya pernah meraih podium di Barcelona [di Moto2], jadi kami akan berusaha untuk bersenang-senang dan tampil baik."

Tahun lalu Diggia finis kelima di GP Catalunya bulan Mei, tapi absen di putaran terakhir musim, Grand Prix Solidarity, saat memulihkan diri dari cedera bahu.