Tech3 KTM Yakin MotoGP Barcelona akan Menguntungkan Bastianini

Setelah kekecewaan Hungaria, Enea Bastianini dan Tech3 KTM melihat grip rendah Barcelona sebagai peluang.

Enea Bastianini
Enea Bastianini

Enea Bastianini meninggalkan Balaton Park dengan perasaan "frustrasi" setelah performa kualifikasi terbaiknya musim ini dihapus oleh dua kecelakaan lap pembuka.

Namun, Tech3 KTM yakin Barcelona bisa jadi akhir pekan yang kuat bagi Bastianini, seperti yang ditunjukkan oleh kecepatannya sejak Brno.

Manajer tim, Nicolas Goyon, merasa grip sirkuit Catalan yang terkenal rendah dapat mengekspos keunggulan Bastianini dalam manajemen ban.

“Barcelona dikenal dengan grip yang sangat rendah, tetapi Enea Bastianini sangat baik dalam hal pengelolaan ban dalam kondisi seperti ini, sehingga hal itu bisa menjadi keuntungan baginya,” kata Goyon.

“Ia meninggalkan Hongaria dengan frustrasi, tanpa poin, setelah mencapai posisi grid terbaiknya di tahun 2025 [ke-4].

“Namun, sebuah langkah maju yang besar telah dibuat dalam tiga putaran terakhir, dan kami sekarang yakin bahwa Enea memiliki potensi untuk menempatkan motornya di posisi terdepan secara lebih konsisten.

“Meski begitu, trek Catalunya berbeda dari beberapa sirkuit sebelumnya, jadi akan menarik bagi pembalap Italia itu untuk memahami levelnya di lintasan seperti ini.”

Bastianini finis kedua di Sprint Race GP Solidarity Barcelona tahun lalu, dan kemudian finis ketujuh di Grand Prix tersebut, yang menandai penampilan terakhirnya di Ducati.

“Saya sangat antusias dengan akhir pekan balapan Barcelona karena kami meninggalkan Hungaria dengan hasrat yang lebih besar untuk hasil yang lebih baik setelah dua kecelakaan kami di lap pembuka, baik di Sprint maupun Grand Prix,” kata Bastianini.

“Balaton memang sangat positif dalam hal performa, kecepatan kami kompetitif dan kami bisa meraih hasil kualifikasi terbaik kami musim ini.

“Jadi, kami tak sabar untuk mencapai Catalunya dan melihat apa yang bisa kami lakukan di trek ini dengan motor kami.

“Layoutnya menarik, dengan banyak alur, titik pengereman keras yang kuat, tetapi juga banyak area akselerasi. Saya yakin kami dapat terus membangun dari putaran terakhir, semuanya sangat positif bagi kami.”

Dengan hanya tiga kali finis dari enam balapan terakhir, Bastianini duduk di posisi ke-15 dalam kejuaraan dunia menjelang Barcelona.

Sementara itu rekan setimnya yang masih cedera, Maverick Vinales, akan mencoba kembali beraksi akhir pekan ini.

Tech3 KTM Yakin MotoGP Barcelona akan Menguntungkan Bastianini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

