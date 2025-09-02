Maverick Vinales akan Kembali Berkendara di GP Catalunya

Pembalap Tech3 KTM MotoGP, Maverick Vinales, akan kembali berkendara di Grand Prix Catalunya akhir pekan ini meski masih dalam tahap pemulihan dari cedera bahu yang rumit.

Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan parah saat kualifikasi Grand Prix Jerman bulan Juli dan mengalami cedera bahu, memaksanya absen dari sisa akhir pekan tersebut.

Ia juga dinyatakan absen dari Grand Prix Ceko pada minggu berikutnya agar ia memiliki waktu pemulihan yang lebih lama menjelang paruh kedua musim.

Namun, kondisi cedera bahunya ternyata lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya dan dokter memperkirakan masa pemulihan selama 16 minggu.

Vinales baru menjalani separuh dari jangka waktu pemulihan saat mencoba berpartisipasi di Grand Prix Austria, tetapi harus mundur setelah kualifikasi dan juga absen di Grand Prix Hungaria.

Ia sekarang akan mencoba membalap akhir pekan ini di Grand Prix Catalunya, tetapi mengakui bahwa ia akan memantau kondisinya secara bertahap.

"Kami memiliki dua minggu pemulihan tambahan sejak GP Austria, yang sangat bermanfaat bagi kami," ujarnya. "Kami telah meningkatkan level dan intensitas latihan, dan setiap hari kami semakin kuat.

"Penting bagi kami untuk berada di GP Catalunya minggu ini, balapan kandang saya, karena ini akan membantu kami mengevaluasi semua pekerjaan yang telah dilakukan baru-baru ini dengan seluruh tim saya dan melihat di mana posisi kami.

"Kami memang tidak akan berada dalam kondisi 100% akhir pekan ini, tetapi targetnya adalah memahami kondisi motor kami.

"Kami harus menjalani sesi demi sesi akhir pekan, dimulai dengan feeling pada Jumat pagi, dan kemudian kami akan melanjutkan dari sana.

"Bagaimanapun, saya sangat bersemangat untuk bertemu tim lagi!"

Pembalap penguji KTM Pol Espargaro menggantikan Vinales di Grand Prix Hungaria, dan finis 10 besar di Grand Prix.