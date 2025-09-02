Bagaimana Kekuatan Honda Juga Sedikit Menjadi Kelemahannya?

Pembalap pabrikan MotoGP Luca Marini mengatakan kekuatan RC213V 2025 terletak pada kemudahan untuk dikendarai, tapi itu menghadirkan poin lemah dari motor.

Setelah beberapa musim yang sulit dan kesulitan untuk keluar dari paruh bawah klasemen MotoGP, Honda menjalani tahun 2025 yang jauh lebih kuat.

Paceklik kemenangan mereka selama dua tahun terputus oleh Johann Zarco dari LCR di Grand Prix Prancis, dan pembalap 35 tahun itu melanjutkan pencapaian itu dengan podium kering di Grand Prix Inggris.

Setelah 14 putaran, Honda hanya tertinggal 40 poin dari Aprilia dalam perebutan posisi runner-up klasemen konstruktor.

Di seluruh timnya, Honda telah merayakan hasil yang kuat tahun ini, dengan Luca Marini di posisi keempat dan kelima di Grand Prix Hungaria.

Article continues below ADVERTISEMENT

Berbicara dalam video yang diunggah di situs web resmi MotoGP, Marini menunjukkan di mana kekuatan motor saat ini - tetapi bagaimana hal ini juga menjadi poin lemah.

“Saya pikir poin terkuatnya, dalam beberapa hal, adalah betapa menyenangkan mengendarai motor ini,” ujarnya. “Sangat mudah. ​​Dan terutama jika Anda memeriksa berkali-kali di FP1, di awal kami selalu berada di depan.

“Tetapi ketika Anda perlu melampaui performa puncak [di mana] Anda perlu menemukan dua, tiga persepuluh detik terakhir, maka itu mulai menjadi sangat sulit.

“Dan saya pikir ini juga sedikit kelemahan kami.”

Salah satu alasan utama kebangkitan Honda adalah bergabungnya Romano Albesiano - mantan bos teknis Aprilia - sebagai Direktur Teknis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Membahas dampak kedatangan Albesiano terhadap Honda, Marini mengatakan: “Romano semakin sering terlibat dengan tim Jepang.

“Mereka memiliki hubungan yang sangat baik, dan saya pikir ini akan membantu seluruh proses menjadi sedikit lebih cepat, karena dengan koneksi yang lebih baik di setiap bagian pengembangan, akan jauh lebih mudah untuk menyempurnakan motor.”