Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang "Semakin Dekat"

Marc Marquez telah mengidentifikasi pabrikan yang ia perkirakan akan menjadi penantang terbesar bagi dominasinya saat ini.

Pembalap pabrikan Ducati secara sensasional telah memenangkan tujuh 'double' berturut-turut, Grand Prix dan Sprint Race, dari tujuh putaran terakhir.

Marquez unggul 175 poin dari Alex Marquez, penantang terdekatnya, di klasemen MotoGP.

Sebelum MotoGP Catalunya akhir pekan ini, harapan gelar MotoGP ketujuh Marquez kini hanya soal waktu.

Namun, pembalap #93 itu akan menghadapi persaingan di Barcelona dari pabrikan yang telah membuktikan daya saing mereka.

"Saat ini, Aprilia sepertinya semakin dekat," ujar Marquez kepada TNT Sports setelah MotoGP Hungaria. "Jorge Martin finis di urutan keempat, itu artinya Aprilia [semakin membaik].

"Mereka meraih hasil yang luar biasa, mereka menjalani akhir pekan yang luar biasa, di sirkuit yang biasanya keunggulan mereka bukanlah berhenti-dan-jalan.

"Marco Bezzecchi membalap dengan sangat baik. Yang terpenting, mereka membalap dengan baik dan semakin baik, tetapi motor kami juga bekerja dengan baik dan kami terus berkembang."

Bezzecchi sudah meraih satu kemenangan musim ini, Grand Prix Inggris di Silverstone.

Dan akhir-akhir ini, Bez sudah naik podium pada empat dari lima Grand Prix terakhir.

Rekan setimnya, Martin, yang menghabiskan paruh pertama musim di tepi trek karena cedera, kembali menunjukkan kelasnya dengan melesat dari posisi ke-16 ke posisi keempat di MotoGP Hungaria.

Itu adalah hari Minggu pertama Aprilia memiliki dua pebalap pabrikan yang kompetitif di dekat barisan depan, yang mereka harap dapat mereka lakukan lagi di Barcelona untuk mengganggu Marquez.