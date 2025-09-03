Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang "Semakin Dekat"

Marc Marquez sebut tim pabrikan rival yang bisa jadi masalah buatnya.

Marc Marquez
Marc Marquez

Marc Marquez telah mengidentifikasi pabrikan yang ia perkirakan akan menjadi penantang terbesar bagi dominasinya saat ini.

Pembalap pabrikan Ducati secara sensasional telah memenangkan tujuh 'double' berturut-turut, Grand Prix dan Sprint Race, dari tujuh putaran terakhir.

Marquez unggul 175 poin dari Alex Marquez, penantang terdekatnya, di klasemen MotoGP.

Sebelum MotoGP Catalunya akhir pekan ini, harapan gelar MotoGP ketujuh Marquez kini hanya soal waktu.

Namun, pembalap #93 itu akan menghadapi persaingan di Barcelona dari pabrikan yang telah membuktikan daya saing mereka.

"Saat ini, Aprilia sepertinya semakin dekat," ujar Marquez kepada TNT Sports setelah MotoGP Hungaria. "Jorge Martin finis di urutan keempat, itu artinya Aprilia [semakin membaik].

"Mereka meraih hasil yang luar biasa, mereka menjalani akhir pekan yang luar biasa, di sirkuit yang biasanya keunggulan mereka bukanlah berhenti-dan-jalan.

"Marco Bezzecchi membalap dengan sangat baik. Yang terpenting, mereka membalap dengan baik dan semakin baik, tetapi motor kami juga bekerja dengan baik dan kami terus berkembang."

Bezzecchi sudah meraih satu kemenangan musim ini, Grand Prix Inggris di Silverstone.

Dan akhir-akhir ini, Bez sudah naik podium pada empat dari lima Grand Prix terakhir.

Rekan setimnya, Martin, yang menghabiskan paruh pertama musim di tepi trek karena cedera, kembali menunjukkan kelasnya dengan melesat dari posisi ke-16 ke posisi keempat di MotoGP Hungaria.

Itu adalah hari Minggu pertama Aprilia memiliki dua pebalap pabrikan yang kompetitif di dekat barisan depan, yang mereka harap dapat mereka lakukan lagi di Barcelona untuk mengganggu Marquez.

Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Wolff Percaya 100% Terhadap Antonelli setelah GP Belanda yang Horror
3m ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya
11m ago
Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Duo VR46 Mengejar Pedro Acosta Menuju MotoGP Barcelona
26m ago
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang "Semakin Dekat"
35m ago
Marc Marquez
F1 News
Isack Hadjar Diprediksi sebagai Pembalap Red Bull Berikutnya
52m ago
Isack Hadjar

More News

MotoGP News
Tech3 KTM Yakin MotoGP Barcelona akan Menguntungkan Bastianini
1h ago
Enea Bastianini
F1 News
Ferrari Ungkap Livery Penghormatan Niki Lauda untuk GP Italia
1h ago
The special livery Ferrari will run at Monza
WSBK News
Rekor WorldSBK yang Dikejar Toprak Razgatlioglu di Magny Cours
18h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Apakah Marc Marquez akan Mengubah Mentalitasnya setelah Kunci Gelar?
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Feature
Line-Up Pembalap MotoGP 2026: Situasi Grid Sejauh Ini
18h ago
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 Hungarian MotoGP