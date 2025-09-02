Meski Terkesan dengan Progres Honda, Marini Tetap Berhati-Hati

Luca Marini tetap membumi menuju MotoGP Catalunya akhir pekan ini meski tampil "fantastis" di Hungaria.

Setelah hanya meraih posisi terbaik ke-12 di musim debutnya bersama Honda, Marini menikmati peningkatan hasil di 2025.

Posisi kesepuluh di Argentina diikuti oleh posisi kedelapan di COTA, kemudian keenam saat ia kembali dari cedera di Sachsenring.

Beberapa putaran kemudian, ia menikmati akhir pekan terkuatnya di Balaton Park: posisi keempat di Sprint Race dan posisi kelima di Grand Prix.

Marini, yang kemarin baru dipastikan bertahan di Honda untuk musim 2026, mendapatkan pembaruan sasis RC213V di Hungaria, namun ia melihat akhir pekan Barcelona akan memberi gambaran nyata dari potensinya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami harus berhati-hati karena trek ini benar-benar unik," ujar Marini tentang sirkuit Balaton Park.

"Dalam beberapa kesempatan musim ini kami cukup kompetitif, terutama di trek dengan grip yang kuat, tetapi kami tetap perlu fokus pada target kami untuk meningkatkan motor karena masih banyak ruang untuk perbaikan.

"Barcelona akan menjadi tantangan lain karena ini adalah trek di mana kecepatan tertinggi sangat penting, begitu pula tikungan dan grip motor. Kami akan melihat potensi kami di sana.

"Motornya masih belum cukup berkembang, tetapi terutama di trek ini – yang masih baru bagi semua orang dan belum ada data – kami menunjukkan performa yang sangat fantastis."

Bukan perbaikan instan

Seperti halnya Joan Mir, Marini menekankan bahwa peningkatan sasis bukanlah perbaikan instan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Masih belum jelas mana paket terbaik saat ini, dan ini adalah sesuatu yang perlu kami pastikan di Barcelona atau di tes [privat]," ujarnya.

"Austria dan Balaton adalah trek yang sangat spesifik, yang lebih menekankan pada pengaturan elektronik yang baik dan mempelajari garis dengan cepat agar kompetitif di kualifikasi. Karena saat balapan, semua pembalap kurang lebih berada pada kecepatan yang sama.

"Saat ini, Mir dan saya memiliki spesifikasi motor yang sangat mirip. Sasis baru memberikan sedikit lebih banyak umpan balik dari ban depan saat melepaskan rem, tetapi lebih buruk saat pengereman.

"Jadi saya ingin membandingkannya dengan baik di Barcelona untuk menentukan arah pengembangan untuk pembaruan selanjutnya."

Luca Marini, Joan Mir, 2025 Hungarian MotoGP

Article continues below ADVERTISEMENT

Peluang podium?

Langkah selanjutnya bagi Marini dalam hasil balapan adalah finis tiga besar, pencapaian yang sudah dilakukan oleh Johann Zarco dari LCR musim ini.

Ditanya tentang peluangnya untuk naik podium di delapan putaran tersisa, Marini berkata:

“Kami berada dalam tren yang sangat positif, dan setiap trek bisa menjadi peluang bagus. Namun, kami perlu sedikit keberuntungan, menjalani kualifikasi yang bagus lagi, dan memulai dengan baik.”

Marini naik podium MotoGP enam kali selama tahun 2023 sebagai pembalap VR46 Ducati, termasuk hasil terbaik kelas utama yaitu posisi kedua di COTA.