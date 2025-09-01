Marc Marquez Waspadai Ancaman Aprilia di GP Catalunya

Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez mewaspadai ancaman dari Aprilia seiring berjalannya musim 2025, dengan menyatakan bahwa persaingan "semakin ketat".

Aprilia merombak line-up pembalapnya untuk musim 2025, dengan mendatangkan juara bertahan Jorge Martin dan pemenang beberapa Grand Prix Marco Bezzecchi ke dalam tim pabrikannya.

Namun, tahun 2025 berjalan jauh dari kata mulus untuk Aprilia. Dengan Martin melewatkan hampir seluruh putaran pertama musim, yang diperparah dengan perselisihan kontrak sebelum akhirnya diselesaikan bulan Juli.

Di tengah-tengah kekacauan itu, Bezzecchi berhasil memenangkan Grand Prix Inggris dan sejak itu menjadi penantang reguler podium.

Pada Grand Prix Austria dan Hungaria baru-baru ini, Bezzecchi memimpin balapan dengan Aprilia sebelum akhirnya finis ketiga.

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah 14 putaran, Aprilia tetap berada di posisi kedua klasemen konstruktor, hanya unggul 13 poin dari KTM dalam persaingan ketat.

"Saat ini, Aprilia sepertinya semakin dekat," ujar Marquez, yang mendominasi tujuh putaran terakhir dengan kemenangan ganda Sprint Race/Grand Prix, kepada TNT Sport.

"Martin finis keempat [di Hungaria], jadi itu artinya Aprilia tahun lalu sudah meraih hasil yang luar biasa, akhir pekan yang luar biasa.

"Dan di sirkuit yang biasanya sangat kuat dalam kecepatan tikungan dan stop-and-go bukanlah keunggulannya, hari ini Marco membalap dengan sangat baik.

"Yang terpenting adalah mereka membalap dengan baik, mereka terus berkembang, tetapi motor kami tetap bekerja dengan sangat baik dan kami terus menang."

Article continues below ADVERTISEMENT

Aleix Espargaro, Aprilia Factory Racing, Solidarity MotoGP 2024 © Gold and Goose

Marquez sebut Aprilia Ancaman di GP Catalunya

Akhir pekan ini MotoGP menuju Circuit de Barcelona-Catalunya - trek yang biasanya jadi kelemahan Marc Marquez - untuk Grand Prix Catalunya.

Sejak debutnya di MotoGP tahun 2013, Marquez hanya menang di Catalunya dua kali - 2014 dan 2019. Namun, ia secara konsisten meraih podium di Barcelona - termasuk tahun lalu, ketika ia finis ketiga di Grand Prix Catalan dan kedua di Grand Prix Solidaritas.

Di Grand Prix Solidaritas, Marquez tampak telah membuat terobosan dalam performanya di tikungan kanan cepat. Hal itu, ditambah performanya saat ini, akan membuatnya tetap menjadi favorit menjelang akhir pekan balapan.

Di sisi lain, Barcelona adalah tempat yang menguntungkan bagi Aprilia dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, Aleix Espargaro memenangkan Sprint Race dan finis keempat di Grand Prix Catalan, sekaligus meraih dua posisi lima besar di Grand Prix Solidaritas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pada tahun 2023, Espargaro meraih double di Barcelona saat rekan setim pabrikannya, Maverick Vinales, bergabung dengannya di podium di kedua balapan.

Espargaro hampir meraih podium di Grand Prix Catalan edisi 2022 sebelum salah menghitung berapa putaran tersisa dan turun ke posisi kelima.

Sirkuit Barcelona memiliki karakteristik cepat dengan keausan ban yang tinggi, yang cocok dengan RS-GP. Motor ini bekerja dengan baik saat dalam hal kelincahan dan tikungan yang stabil. Namun, hal itu juga memungkinkan motor untuk melewati tikungan radius panjang dan mengendalikan putaran belakang, sehingga lebih halus dengan ban.

Aprilia juga telah mengambil beberapa langkah penting untuk meningkatkan performa RS-GP di zona pengereman keras. Hal ini terbukti di Red Bull Ring dan Balaton Park, dan merupakan hasil dari perubahan yang dilakukan pada perangkat lunak pengereman mesin pada ECU.

Meski manajemen ban dan pengereman jadi dua area di mana Marquez unggul di 2025, Aprilia tampaknya sekarang memiliki motor yang mampu menandinginya, serta jajaran pembalap yang kuat untuk menandinginya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Marco Bezzecchi secara konsisten tampil gemilang sepanjang musim, terutama sejak kemenangannya di Silverstone. Performa Jorge Martin dari posisi ke-16 ke posisi keempat di Hungaria juga menandai langkah besar dalam adaptasinya terhadap motor, dengan Barcelona - sirkuit di mana ia sudah memiliki pengalaman dengan RS-GP - menghadirkan peluang untuk langkah besar lainnya.

Di sirkuit cepat yang didominasi tikungan kanan, Aprilia bisa dibilang merupakan paket terkuat musim ini. Silverstone adalah salah satu akhir pekan terberat Marquez, menandai satu-satunya kekalahan Sprintnya sejauh ini dan perjalanan yang tidak nyaman ke posisi ketiga di Grand Prix setelah mengalami kecelakaan di lap pertama sebelum bendera merah.

Pada hari itu, Bezzecchi dan Aprilia memanfaatkan peluang mereka. Itu adalah kemenangan beruntung karena Fabio Quartararo mengalami kegagalan teknis pada Yamaha-nya, kecepatan yang dimiliki Bezzecchi seharusnya masih bisa membuatnya menantang pembalap Prancis itu.

Di Assen, Marquez secara terbuka mengakui bahwa ia bukan pembalap tercepat akhir pekan itu. Namun ia mampu mencapai posisi terdepan lebih awal dan bertahan dengan baik. Bezzecchi menempel di belakang Ducati hampir sepanjang Grand Prix Belanda itu.

Marquez tidak terlalu takut pada tahun 2025, tetapi kehati-hatiannya terhadap ancaman Aprilia yang semakin besar tentu saja beralasan.