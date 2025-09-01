Alex Marquez Menilai Rival Utamanya dalam Perebutan Runner-Up

Alex Marquez melihat siapa ancaman utamanya dalam perebutan gelar runner-up MotoGP 2025.

Saat Marc Marquez memiliki jalan lapang menuju gelar MotoGP 2025, pertarungan untuk runner-up masih terbuka lebar.

Alex Marquez, tertinggal 175 poin dari Marc, telah menduduki posisi kedua klasemen hampir sepanjang musim.

Namun, penurunan hasil akhir-akhir ini - di mana pembalap Gresini Ducati ini hanya mengumpulkan 19 poin dari tiga putaran terakhir di Brno, Red Bull Ring, dan Balaton Park - membuatnya rentan terhadap pembalap pabrikan Francesco Bagnaia.

Tetapi Pecco juga kesulitan dalam beberapa balapan terakhir dan masih tertinggal 52 poin dengan delapan seri tersisa.

Saat ini, momentum beralih ke Marco Bezzecchi dari Aprilia, yang telah mengumpulkan 67 poin dalam tiga balapan terakhir, untuk memperkecil selisih poin dengan Bagnaia menjadi 31. 

Pedro Acosta dari KTM hampir menyamai perolehan poin Bezzecchi baru-baru ini, tetapi masih tertinggal 33 poin lebih jauh.

Pecco masih jadi rival utama

Untuk saat ini, Alex tetap menganggap Bagnaia sebagai rival utamanya.

“Saat ini Pecco, karena dia lebih dekat daripada Bezzecchi,” kata Alex di Balaton Park. “Tapi Bezzecchi sudah sangat cepat sejak awal musim, dia hanya melewatkan kualifikasi.

“Dan memang benar bahwa di balapan-balapan terakhir, dia juga cukup cepat di kualifikasi. Jadi akan menarik untuk melihat seberapa cepat dia bisa pulih.

“Tapi saya tetap merasa Pecco adalah lawan untuk posisi kedua di kejuaraan, tetapi akan menarik juga untuk melihat Bezzecchi dan Aprilia, bagaimana perkembangan mereka.”

Meskipun Bagnaia dan Bezzecchi menggunakan motor pabrikan terbaru, Alex tidak mengharapkan adanya perubahan lebih lanjut pada GP24 miliknya yang berusia satu tahun.

“Basis yang kami miliki kurang lebih sama sekarang,” katanya.

“Banyak pembalap berganti pabrikan”

Alex juga menyebutkan pergantian pembalap di Aprilia dan KTM sebagai alasan awal musim yang lebih lambat.

“Saya pikir tahun ini bisa menjadi situasi yang aneh, karena banyak pembalap yang berganti pabrikan. Saya pikir karena alasan itulah Aprilia di awal tidak cepat dengan Bezzecchi. Karena mereka melewatkan kualifikasi, tetapi dalam hal kecepatan balapan, mereka sudah sangat cepat,” ujarnya.

“Untuk KTM, dengan Enea [Bastianini], dengan Maverick [Vinales], sejak KTM melangkah maju dengan Maverick, semua pembalap KTM lainnya juga melangkah maju. Hal-hal inilah yang menciptakan atmosfer kecepatan.

“Akan menarik jika kami bisa sedikit meningkatkan performa, tetapi jika tidak, saya pikir kami memiliki dasar yang baik dan saya pikir jika kami menyatukan semuanya – seperti yang kami lakukan sepanjang akhir pekan di Austria hingga Minggu – kami mampu bersaing untuk podium.”

Untuk mengamankan posisi kedua di klasemen, Alex Marquez tidak bisa kehilangan rata-rata lebih dari 6,5 poin per akhir pekan dari Bagnaia, 10,4 poin ke Bezzecchi, dan 14,5 poin ke Acosta.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

