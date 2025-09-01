Pol Espargaro: Slide Kontrol "Tidak Mengatasi" Highside di Hungaria

Balaton Park jadi akhir pekan kedua yang menghadirkan sistem Stability Control MotoGP yang disematkan ke dalam sistem ECU yang diseragamkan.

Fitur baru ini dirancang untuk membantu mencegah terjadinya highside yang sebelumnya tidak dapat dikendalikan oleh traction control konvensional.

Berbeda dari sebagian pembalap yang khawatir itu akan jadi tambahan performa ketimbang keselamatan, pembalap penguji KTM Pol Espargaro mendukung langkah tersebut.

Namun, ia memperingatkan bahwa pekerjaan kalibrasi masih perlu dilakukan setelah highside di Tikungan 8 saat kualifikasi di Balaton Park, jenis insiden yang seharusnya dihindari oleh teknologi tersebut.

"MotoGP butuh waktu terlalu lama untuk penggunaanya"

"Ya, itu luar biasa! Saya tidak menyangka ini," aku Espargaro. "Karena kami menggunakan sistem [Stability Control] baru yang mendeteksi [slide] lateral.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ini sudah digunakan motor jalanan, dan [MotoGP] butuh waktu terlalu lama untuk menggunakannya, sejujurnya.

"Itu tidak terlalu membantu para pembalap. Itu hanya menghindari kecelakaan seperti yang saya alami, highside panjang yang tidak terdeteksi oleh TC biasa.

"Tapi [Stability Control] juga tidak mendeteksinya! Jadi sebenarnya itu adalah uji coba yang bagus.

"Itulah mengapa saya di sini, untuk menguji. Dan saya juga menguji sisi gelap dari kontrol ini! Jadi mari kita lihat apakah kita bisa memperbaikinya untuk para pembalap."

Meskipun fitur baru ini telah tersedia dalam pembaruan ECU terbaru, tim tetap harus mengkalibrasi bagaimana mereka ingin menggunakannya pada motor masing-masing.

Article continues below ADVERTISEMENT

Seiring mereka terus mengumpulkan pengetahuan dan data, beberapa tim diperkirakan hanya menggunakannya selama beberapa bagian sesi latihan.

Apakah kecelakaan Vinales bisa dihindari dengan fitur ini?

Espargaro finis di posisi kesepuluh (Sprint) dan kedelapan (GP) pada balapan MotoGP Hungaria, di mana ia tampil sebagai pengganti Maverick Vinales yang cedera.

Vinales, yang mengalami cedera bahu saat highside basah sebelum jeda musim panas di Sachsenring, tidak yakin kontrol stabilitas akan mencegah kecelakaannya.

“Saya rasa tidak, karena itu karena kehabisan bahan bakar,” kata Vinales di Austria. “Itu kecelakaan biasa di lintasan basah dengan ban dingin, hanya highside karena kehabisan bahan bakar.

“Saya rasa [kontrol stabilitas] tidak akan menghindari kecelakaan seperti ini, di mana tidak ada komponen elektronik yang terlibat.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Momen lain - di mana kontrol stabilitas mungkin membuat perbedaan - adalah kecelakaan menakutkan Francesco Bagnaia pada tikungan pembukaan Grand Prix Catalunya 2023.