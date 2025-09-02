Pedro Acosta Diminta untuk "Lebih Metodis" di MotoGP

Pedro Acosta harus "lebih metodis" dalam usahanya mengejar kesuksesan di MotoGP, kata Casey Stoner.

Acosta menuju Grand Prix Catalunya akhir pekan ini dengan meraih empat podium dari enam putaran terakhir, termasuk Sprint Race, tapi musimnya diganggu oleh start yang lambat di awal musim saat ia kesulitan dengan RC16.

Menurut Stoner, juara dunia MotoGP dua kali, akan lebih baik bagi Acosta tidak terlalu mengandalkan bakat alaminya, dan mengambil pendekatan lebih metodis.

"Setiap pembalap berbeda, cara mereka berkendara pun berbeda: ada yang berkendara dengan percaya diri, ada yang lebih metodis dan lebih mengandalkan pikiran," ujar Casey Stoner kepada MotoGP.com.

"Saya masih melihat Pedro [Acosta] terkadang kesulitan mengalahkan rekan setimnya di motor yang sama. Jadi, meskipun kita tahu dia punya bakat luar biasa, masih banyak ruang untuk perbaikan di area itu.

"Saya pikir Anda harus benar-benar mendominasi semua pembalap dari pabrikan yang sama kecuali mereka semua berada di depan.

"Kita telah melihat apa yang bisa dia lakukan dan apa yang bisa dia capai, lalu ada akhir pekan di mana dia benar-benar kesulitan untuk mengalahkan beberapa pembalap di motor yang sama.

"Jadi, saya ingin melihatnya sedikit lebih metodis dan mengurangi penggunaan bakatnya, dan mencoba menemukan cara untuk menjaga jarak itu, saya rasa, dari pembalap lain di motor yang sama.

"Pada saat itu, Anda mungkin bisa menemukan cara untuk maju sedikit lebih konsisten."

Saat ini, Acosta bertengger di posisi lima klasemen dengan 164 poin.