Teken Kontrak Dua Tahun, Johann Zarco Bertahan di LCR Honda

LCR mengumumkan bahwa Johann Zarco akan tetap bersama tim satelit Honda dengan motor pabrikan setelah menandatangani kontrak dua tahun.

Pembalap Prancis, yang saat ini berusia 35 tahun, menukar motor Ducati dengan Honda di akhir musim 2023 untuk bergabung dengan LCR.

Kontrak Zarco awalnya berdurasi dua tahun dan langsung dengan Honda, memastikan ia memiliki motor spesifikasi pabrikan.

Selama dua musim bersama, Zarco muncul sebagai bintang utama Honda. Pembalap Prancis itu menutup musim 2024 sebagai penungang RC213V terbaik, dan meraih kemenangan awal tahun ini di Grand Prix Prancis.

Sejak awal tahun, Zarco terbuka tentang ambisinya untuk pindah ke tim pabrikan, meskipun dalam beberapa bulan terakhir tampaknya semakin pasti bahwa ia akan tetap bersama LCR.

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal ini hampir dipastikan pada hari Senin, 1 September, ketika HRC mengumumkan Luca Marini bertahan di tim pabrikan untuk tahun 2026.

LCR kini telah mengonfirmasi bahwa Zarco akan tetap di tim hingga akhir tahun 2027 dan mempertahankan statusnya sebagai pembalap pabrikan.

"Saya sangat senang mengonfirmasi bahwa saya akan tetap bersama LCR selama dua tahun ke depan," ujarnya. "Ini penting karena kami memiliki tujuan besar yang ingin dicapai dan peluang besar di tahun 2027."

"Ketika saya menandatangani kontrak dengan Honda di akhir tahun 2023, saya tidak menyangka akan menemukan momentum baru, yang memberi saya energi untuk mengamankan kontrak dua tahun lagi dengan mereka.

"Kami telah meraih satu kemenangan bersama Lucio dan tim, dan akan sangat fantastis untuk merasakannya lagi, jadi kami bertekad untuk terus berjuang meraih hasil yang kuat."

Article continues below ADVERTISEMENT

"Selama dua tahun terakhir, Honda telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada LCR, dan kami yakin kami dapat terus tumbuh dan mengembangkan motor melalui kerja keras kami.

"Saya ingin berterima kasih kepada HRC, LCR, dan semua orang yang telah mendukung kami."

Kursi kedua LCR masih harus dipastikan, tapi rumor mengatakan bintang Moto2 Diogo Moreira akan menggantikan Somkiat Chantra yang kesulitan.

Dan dengan pengumuman ini, hanya tiga kursi tersisa di MotoGP 2026. Lainya di Pramac Yamaha bersama Toprak Razgatlioglu, dan satu tempat di VR46 Ducati bersama Fabio di Giannantonio.

Kursi itu tampaknya akan jatuh ke Jack Miller dan Franco Morbidelli.