Honda Umumkan Luca Marini Bertahan di Tim Pabrikan untuk 2026

Luca Marini akan tetap bersama Honda hingga 2026

Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 German MotoGP
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 German MotoGP
© Gold and Goose

Honda mengumumkan Luca Marini akan tetap bersama tim pabrikan HRC untuk musim MotoGP 2026, menyudahi berbulan-bulan spekulasi sengit mengenai susunan pembalapnya.

Pembalap Italia itu terpilih sebagai pengganti Marc Marquez untuk tim pabrikan tahun lalu dan menandatangani kontrak dua tahun dengan Honda.

Setelah menjalani musim pertama yang sulit dengan RC213V yang kurang kompetitif, 2025 menjadi musim yang jauh lebih kuat bagi Luca Marini.

Meskipun absen beberapa putaran karena cedera akibat kecelakaan uji coba Suzuka 8 Hours, Marini bercokol di posisi ke-13 klasemen dan menikmati akhir pekan terbaiknya bersama Honda di Grand Prix Hungaria, di mana ia finis di posisi kelima pada Grand Prix dan keempat pada Sprint Race.

"Saya sangat senang mengumumkan hal ini dan tetap bersama Honda HRC," ujarnya. "Kami baru saja mengerjakan beberapa detail akhir, baik manajemen HRC maupun saya sendiri telah sepakat mengenai masa depan untuk waktu yang cukup lama.

"Saya sepenuhnya berkomitmen pada proyek ini dan bertekad untuk membantu Honda kembali ke barisan terdepan di Kejuaraan Dunia MotoGP.

"Sejak bergabung dengan tim pada tahun 2024, kami terus berkembang dan bekerja sama dengan cara yang semakin baik.

"Bekerja sama dengan pabrikan, terutama pabrikan seperti Honda HRC, memberi Anda motivasi yang sangat besar sebagai seorang pembalap.

"Kami telah menjalani musim yang baik sejauh ini dan fokus kami tetap untuk terus berkembang hingga lap terakhir di Valencia."

Berakhirnya spekulasi di Honda

Pengumuman ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan di Honda, dengan pabrikan Jepang itu dikabarkan tengah mencari pembalap yang lebih terkenal di pasar sebagai pengganti Marini.

Awalnya, Pedro Acosta dari KTM dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke pabrikan Honda tahun depan saat ia semakin frustrasi dengan masalah yang dihadapinya dengan RC16.

Honda kemudian terseret dalam perselisihan kontrak ntara Jorge Martin dan Aprilia, dengan manajer sang juara bertahan mengonfirmasi pada bulan Juni bahwa HRC adalah pilihan baginya.

Pabrikan Jepang itu berulang kali membantah telah mengajukan penawaran kepada Martin.

Perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan antara Martin dan Aprilia, dengan keduanya kini akan mengakhiri tahun kedua kontrak mereka pada tahun 2026.

Hal ini pada akhirnya membuka jalan bagi Marini – yang populer di Honda karena pendekatan analitisnya dalam pengembangan motor – untuk bertahan hingga tahun 2026.

In this article

Honda Umumkan Luca Marini Bertahan di Tim Pabrikan untuk 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Norris Bertekad Bangkit dari Kekecewaan DNF di Zandvoort
12m ago
Lando Norris
F1 News
Isack Hadjar Mematahkan Trofi F1 Pertamanya saat Perayaan Tim
1h ago
Isack Hadjar, Racing Bulls
MotoGP News
Teken Kontrak Dua Tahun, Johann Zarco Bertahan di LCR Honda
1h ago
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 French MotoGP
MotoGP News
Honda Umumkan Luca Marini Bertahan di Tim Pabrikan untuk 2026
2h ago
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 German MotoGP
F1 News
Hamilton Dihukum Penalti Grid Lima Posisi untuk GP Italia
2h ago
Lewis Hamilton, Ferrari

More News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort
21h ago
Oscar Piastri
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan
21h ago
Oscar Piastri keeps Max Verstappen at bay
F1 News
Leclerc Soroti Kelemahan Besar Ferrari di Dua Tikungan Zandvoort
31/08/25
Charles Leclerc
F1 News
Hadjar Membintangi Kualifikasi GP Belanda dengan "Lap Terbaik Tahun ini"
31/08/25
Isack Hadjar, Racing Bulls
F1 News
Tsunoda Pertanyakan Kurangnya Kecepatan setelah Gagal ke Q3
31/08/25
Yuki Tsunoda