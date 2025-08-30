Quartararo Mendukung Miller untuk Bertahan di Yamaha

Fabio Quartararo tegaskan pentingnya memiliki Jack Miller di Yamaha untuk musim 2026.

Jack Miller
Jack Miller

Meski belum diumumkan siapa rekan satu tim Toprak Razgatlioglu di Pramac Yamaha untuk musim 2026, Jack Miller tampaknya akan mendapatkan kursi tersebut.

Pembalap Australia ini merupakan pembalap Yamaha terbaik kedua di klasemen, meskipun tertinggal tujuh posisi di belakang Fabio Quartararo. Ia juga memiliki hasil terbaik kedua setelah pembalap Prancis tersebut, dengan dua posisi kelima.

Namun, pengetahuan Miller sebelumnya tentang mesin V4 - karena sebelumnya membalap untuk Honda, Ducati, dan KTM - jadi faktor penting bagi Yamaha, yang mempersiapkan YZR-M1 bermesin V4 untuk musim 2026.

“Saya tidak tahu apa [keputusan] dengan Pramac, tapi saya pikir mempertahankan Jack adalah keputusan yang bagus, karena dialah yang memiliki lebih banyak pengalaman dengan V4,” kata Quartararo di Hungaria.

“Maksud saya, saya tidak pernah mengendarai V4. Alex [Rins, rekan setim] mengendarai Honda selama setengah tahun, lalu cedera. Toprak tidak pernah mengendarai motor MotoGP.

“Jadi, Anda harus mempertahankan satu orang yang berpengalaman dengan V4, saya rasa.”

Quartararo meminta Yamaha fokus ke V4

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo

Prototype mesin V4 Yamaha akan menjalani debut balapnya di Misano bulan September di tangan pebalap penguji Augusto Fernandez, Quartararo kemudian akan mencoba motornya sendiri dalam tes pasca-balapan pada hari Senin.

Yamaha masih belum memutuskan apakah V4 akan menggantikan mesin empat silinder segaris yang ada saat ini pada tahun 2026, menekankan bahwa mesin baru tersebut harus terbukti lebih kompetitif.

Namun, Quartararo yakin pabrikan telah mengalihkan fokusnya.

"Mereka harus fokus pada satu hal. Karena menurut saya, membuat satu hal dengan baik saja sudah sulit," ujarnya.

"Jadi saya harap mereka fokus sepenuhnya pada V4, karena kami belum punya hal baru dengan empat mesin inline."

Dengan Miller tampaknya akan tetap di Pramac bersama Razgatlioglu, rekan setimnya Miguel Oliveira - yang sebelumnya membalap untuk KTM dan Aprilia - telah dikaitkan dengan potensi peran sebagai pembalap penguji Aprilia.

Setelah gagal mendapatkan Diogo Moreira yang pindah ke Honda, bintang Moto2 lainnya, sang juara bertahan Manuel Gonzalez, juga dikaitkan dengan tim Pramac, yang tampaknya menguji kesabaran Miller. 

Namun, pengalamannya memenangkan beberapa balapan dengan motor lain terbukti menentukan, dengan keputusan akhir yang diperkirakan telah diambil dalam pertemuan di Grand Prix Hungaria.

