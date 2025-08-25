BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano

Prototipe mesin MotoGP V4 baru Yamaha akan melakoni debut balapnya di Misano bersama Augusto Fernandez.

Augusto Fernandez, 2025 Czech MotoGP
Augusto Fernandez, 2025 Czech MotoGP

Yamaha telah mengonfirmasi prototype mesin MotoGP V4 yang telah lama ditunggu-tunggu akan memulai debut balapannya di Grand Prix San Marino bulan depan di Misano.

Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio, telah mengungkapkan rencana untuk menempatkan pembalap penguji Augusto Fernandez di atas motor baru tersebut dalam sesi wild card untuk acara 12-14 September.

Meskipun wild card V4 telah diharapkan musim ini, Misano datang lebih awal dari yang diperkirakan banyak orang, dengan putaran kandang Yamaha berikutnya di Motegi yang awalnya telah dijadwalkan.

Berbicara dalam ulasan Yamaha untuk akhir pekan Grand Prix Hungaria, Pavesio mengatakan:

“Akhirnya, saya punya kabar penting untuk dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan untuk melihat Augusto Fernandez membalap untuk pertama kalinya dengan prototipe M1 baru kami yang bermesin V4.

“Ini adalah tanda nyata komitmen kami terhadap masa depan. Sementara kami terus berjuang dengan tekad untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap akhir pekan balapan.

“Terima kasih kepada semua orang yang terus mendukung kami dan kami berharap dapat bertemu Anda [di lain waktu] di Barcelona.”

Fabio Quartararo baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan mengendarai V4 baru tersebut untuk pertama kalinya dalam tes resmi pasca-balapan pada hari Senin.

Sejauh ini, belum ada catatan waktu putaran yang dirilis untuk motor ini, yang menurut Yamaha baru akan menggantikan mesin inline yang ada pada tahun 2026 jika terbukti cukup cepat.

BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano
29m ago
Augusto Fernandez, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Martin Ungkap Penggantian Handlebar sebelum Finis Keempat di Balaton Park
36m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Sebut Balaton Park "Akhir Pekan yang Perlu Dilupakan"
1h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
"Ini Bukan Perpisahan" - Jonathan Rea Umumkan Pensiun di Akhir Musim 2025
2h ago
Jonathan Rea
WSBK News
Aruba.it Ducati Umumkan Iker Lecuona sebagai Pengganti Alvaro Bautista
3h ago
Alvaro Bautista

More News

F1 News
Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari
3h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Bastianini Akui Beruntung Menghindari Kontak dari Insiden MotoGP Hungaria
3h ago
Enea Bastianini 2025 Hungarian MotoGP
NASCAR News
Mantan Pembalap F1 Rubens Barichello Menangi Kejuaraan NASCAR Brasil
7h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu
7h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Tim Rival Dikabarkan Coba Membajak Perez dan Bottas dari Cadillac
7h ago
Sergio Perez