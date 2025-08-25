BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano

Yamaha telah mengonfirmasi prototype mesin MotoGP V4 yang telah lama ditunggu-tunggu akan memulai debut balapannya di Grand Prix San Marino bulan depan di Misano.

Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio, telah mengungkapkan rencana untuk menempatkan pembalap penguji Augusto Fernandez di atas motor baru tersebut dalam sesi wild card untuk acara 12-14 September.

Meskipun wild card V4 telah diharapkan musim ini, Misano datang lebih awal dari yang diperkirakan banyak orang, dengan putaran kandang Yamaha berikutnya di Motegi yang awalnya telah dijadwalkan.

Berbicara dalam ulasan Yamaha untuk akhir pekan Grand Prix Hungaria, Pavesio mengatakan:

“Akhirnya, saya punya kabar penting untuk dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan untuk melihat Augusto Fernandez membalap untuk pertama kalinya dengan prototipe M1 baru kami yang bermesin V4.

“Ini adalah tanda nyata komitmen kami terhadap masa depan. Sementara kami terus berjuang dengan tekad untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap akhir pekan balapan.

“Terima kasih kepada semua orang yang terus mendukung kami dan kami berharap dapat bertemu Anda [di lain waktu] di Barcelona.”

Fabio Quartararo baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan mengendarai V4 baru tersebut untuk pertama kalinya dalam tes resmi pasca-balapan pada hari Senin.

Sejauh ini, belum ada catatan waktu putaran yang dirilis untuk motor ini, yang menurut Yamaha baru akan menggantikan mesin inline yang ada pada tahun 2026 jika terbukti cukup cepat.