Aprilia Ungkap Perubahan Kunci dari Meningkatkan Performa di Balaton

Team Manager Aprilia MotoGP, Paolo Bonora, mengatakan peningkatan engine brake telah membantu RS-GP tampil lebih kompetitif di Balaton, yang di atas kertas jadi trek terlemahnya.

RS-GP secara tradisional tampil baik di trek cepat dan mengalir selama bertahun-tahun, dengan lima kemenangan Grand Prix-nya sejauh ini diraih di Termas de Rio Hondo, COTA, Barcelona, ​​dan Silverstone.

Meskipun kekuatan itu masih ada, hasil di Grand Prix Austria dan Hungaria baru-baru ini menunjukkan kemajuan besar bagi Aprilia di trek stop-and-go yang biasanya menjadi momok.

Marco Bezzecchi meraih pole di Red Bull Ring dan memimpin hampir sepanjang Grand Prix sebelum finis ketiga, dan finis ketiga di Balaton Park setelah kualifikasi di posisi kedua.

Bonora mengatakan Aprilia telah mengembangkan sistem engine brake RS-GP yang dibuat agar lebih kuat pada fase pengereman awal di tikungan.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Yang pasti, kami lebih suka tikungan yang mengalir,” ujarnya kepada TNT Sports. “Motor kami dirancang selama bertahun-tahun untuk layout trek spesifik tersebut.

“Tetapi tampaknya sekarang, sejak Austria, dan di sini, mungkin kami menemukan sesuatu, khususnya pada pengaturan elektronik, dengan engine brake untuk mencegah penguncian roda belakang.

“Kami banyak berlatih pada fase itu karena kami tahu pada fase akselerasi, setelah kami memperbaiki stabilitas motor, dan kami mengerjakan bagian itu, sekarang kuncinya adalah membuat motor lebih kuat di zona pengereman keras - khususnya pada fase awal.

“Pada fase awal, Anda mendapatkan banyak keuntungan. Jangan lupa, jika Anda mampu melindungi diri sendiri di fase itu, akan sulit bagi yang lain untuk mengalahkan Anda atau masuk ke dalam sudut.”

Hal itu terlihat di Balaton Park, di mana Bezzecchi mampu menyalip Marc Marquez dua kali pada putaran kedelapan dari 26 putaran di zona pengereman keras Tikungan 1 dan 5.

Article continues below ADVERTISEMENT

Aprilia tetap bertahan di posisi kedua klasemen, meskipun KTM hanya terpaut 13 poin setelah Pedro Acosta menyalip Bezzecchi di Grand Prix Hungaria untuk posisi kedua.

Di sisi lain garasi pabrikan, Jorge Martin juga menikmati hasil terbaiknya sejauh ini dengan finis keempat di Balaton Park.